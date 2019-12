Recaudo crecerá en $10 billones el próximo año

Colombia cerrará el 2019 con cifras récord de recaudo de impuestos y, para el próximo año, el panorama pinta todavía mejor. Así lo explica José Andrés Romero, director de la Dian, quien revela las cifras que traerá la reforma tributaria aprobada.



(Lea: Dian y zonas francas buscan agilidad en procesos aduaneros)

¿Cuánto se recaudara en 2020 por la reforma?

​

Lograremos los $13,5 billones que requerimos, que equilibran los costos fiscales de los incentivos a la promoción de la inversión y la reactivación económica que ya se materializaron en 2019, especialmente, los descuentos de IVA e ICA. Esto se verá reflejado en la declaración del año gravable 2019, que se presenta en 2020.



¿Cuál es la meta de recaudo para el 2020?

Son $168 billones. Estamos muy tranquilos que la vamos a cumplir, así como cumplimos la de este año. El año pasado, gente escéptica decía que $157 billones era una locura, pero lo cierto es que vamos a cerrar el año en $15 billones de lucha contra la evasión y superaremos la meta. Creo que esto no es un tema de venderle sueños a la gente, sino realidades.



¿Cómo se explica el recaudo por crecimiento económico y menor evasión?

​

En crecimiento, en la medida que el país crezca a ritmos del 3,5% como se espera para el año entrante, crecen las empresas, el consumo de las familias y, por ende, crece el recaudo. Si no se hubiera aprobado la ley se habrían incumplido los compromisos de inversión y se hubiera llevado a que le gente no confiara en que, lo que prometió el Gobierno, se cumple.



En cuanto a la modernización de la Dian, tiene que ver más que todo con la factura electrónica y los avances que alcancemos a hacer con el Fondo Dian. En factura, este año cerramos al 50% y el próximo lograremos el 100%, y esto lo que hace es combatir la evasión principalmente en IVA, también en renta.



Esto nos dará $5 billones el próximo año, cifra conservadora, teniendo en cuenta que en los países que se ha implementado la factura electrónica, el recaudo adicional es de entre 1 y 2 puntos del PIB.



Ponemos $5 billones por ser el primer año, porque vamos a estar en el proceso de masificación y porque queremos tener una cifra conservadora, que las calificadoras crean en ella y podamos mostrarle al país que sí las vamos a cumplir.



A propósito, ¿qué les han dicho las calificadoras?

​

Nos hemos reunido a presentarles la reforma y se han ido muy satisfechas cuando les exponemos estos niveles de avances de la transformación de la Dian, porque este ya es un tema concreto, no teórico, como algunas personas lo han querido mostrar.



La transformación de la Dian es algo ya real. Lo que las calificadoras han dicho es que están a la expectativa de que la ley de crecimiento se aprobara, esta madrugada (el viernes pasado) la logramos aprobar, y eso lleva a que seguramente estarán muy tranquilas y satisfechas con el resultado, para poder mantenerle la calificación al país, como el país más atractivo de Latinoamérica para atraer inversión extranjera.



¿El panorama fiscal está despejado?

​

Sí, está despejado. Y aprovecho para invitar a la gente a debatir con temas reales, porque estas discusiones se llevaron alrededor de mucha desinformación. No obstante, creo que es un gran logro para el país que esta ley de crecimiento económico haya salido adelante, y es un gran logro para el país que le podamos dar un mensaje de seguridad a los inversionistas extranjeros. El 2020 traerá cosas muy buenas para los colombianos.



¿Con la ley aprobada se afecta a la clase media?

​

Es importante aclarar que la ley de crecimiento de ninguna manera afecta a la clase media, por el contrario, está creando una serie de alternativas para que tengan mayores posibilidades de sacar sus emprendimientos adelante.



El aumento en tasas de tributación va para personas que ganen más de $1.200 millones al año. Todo lo que se quiso construir de que teníamos una ley que afectaba la clase media no es cierto.



¿Cómo será la reglamentación?

​

El paquete grande de reglamentaciones saldría a mediados de enero próximo, con lo cual mandamos un mensaje grande de seguridad jurídica.