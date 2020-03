Turistas colombianos, claves para los hoteles Hard Rock

El director corporativo de RCD Hotels para Latinoamérica, Leonel Reyes, explica la operación con la icónica Hard Rock y el plan de crecimiento con otras marcas. Destaca al mercado colombiano por el potencial para hacer turismo en México, el Caribe y Estados Unidos.



¿Cuál es la infraestructura de ustedes?



RCD es una holding de hoteles y estamos trabajando con cuatro marcas. La que manejamos desde hace más tiempo es Hard Rock All Inclusive. Somos dueños de cinco hoteles, pagamos la franquicia, los administramos, comercializamos y operamos.



El primero es el de Punta Cana, que tiene 1.800 habitaciones. En el caribe mexicano tenemos Hard Rock Cancún, con 600 puntos de alojamientos. Igualmente, está Hard Rock Riviera Maya con 1.400 habitaciones, porque son dos hoteles en uno, una sección para adultos y familia.



Y por el lado del Pacífico, contamos con dos propiedades: Hard Rock Vallarta, con 500 habitaciones, y estamos lanzando la apertura de 100 más para tener una capacidad de 600.



Y abrimos el año pasado ya la quinta propiedad, con Hard Rock Los Cabos, destino reconocido en el segmento de lujo, por estar muy cerca de Los Angeles, pero muy poco visitado de manera normal por no tener tanta conectividad aérea. Ahí tenemos 600 habitaciones.



¿Qué más poseen?



Tenemos dos marcas propias. Una es Eden Roc Miami Beach, con más de 50 años de experiencia, la cual adquirimos hace seis años, y la otra es Único 2087 Riviera Maya, con 400 habitaciones, y que se creó para poder enaltecer la cultura mexicana.



Ahora tenemos una asociación a Nobu. Está Nobu Hotel Los Cabos, diseñado y cultivado por el chef japonés de renombre mundial, Nobu Matsuhisa y el actor Robert De Niro. Ya tenemos otro en Miami con 200 habitaciones y en junio de este año abriremos Nobu Chicago. Entre todas las marcas sumamos 6.000 habitaciones.



¿Y cómo les ha ido?



A pesar de todos los retos que lleva América Latina, y países como Brasil, Argentina y Chile, terminamos un año 2019 bastante productivo. Nuestro público es un segmento de lujo y es menos sensible a estas situaciones económicas. Entonces, creo que ahí hemos logrado estar bastante estables.



Hemos sufrido, pero no tanto como la industria en general, y logramos terminar con números acordes a nuestra meta



¿Pero la industria ha sufrido?



Los destinos se han visto afectados. Quizás Cancún en particular, donde está con fuerza el turismo receptivo, pero hemos salido adelante. Punta Cana está avanzando muy bien y tenemos buena perspectiva para este 2020. En este primer mes estamos con un 30% arriba del año pasado en el mismo mes, entonces esperamos que el tema del coronavirus no afecte mucho por este lado, pero estamos contentos de lo que se está viendo estos meses.



La gran ventaja del mercado latino es que estamos acostumbrados a las crisis, A nosotros no nos afecta.



¿Cuál es la filosofía del Grupo?



Es un turismo de lujo. Lo que nosotros queremos llevar como Grupo RCD es la hotelería con enfoque mexicano, sin importar la marca. Cada una es única y tiene una promesa de valor totalmente diferente, y esa es nuestra gran apuesta, que el cliente pueda viajar, dependiendo del tipo de vacaciones que quiera disfrutar.



¿Qué tantos clientes latinos?



Tenemos huéspedes de todo el mundo y, de ese total, el 18% es latino.



¿Y en esa porción de latinos cuál es la participación de Colombia?



El tercer lugar después de Brasil y Argentina. En el turismo de Grupos, por ejemplo, Colombia es el segundo, luego de Brasil. Además, algo importante para nosotros es que estamos promoviendo las bodas. Estamos seguros que al colombiano le va a interesar.

Fuera de Cancún, es común que los colombianos se sientan atraídos por el México regional y del centro del país.



¿Tienen planes de otros hoteles?



Ahora estamos haciendo una asociación con Marriott y estamos abriendo un hotel para 2020, en mayo, un Marriott Residence Inn. La proyección es de cinco sedes en nuestro grupo. Uno en la ciudad de Mérida.



¿Cuál es el criterio para instalar propiedades?



Uno de los grandes factores es la conectividad aérea y la presencia de turistas. Al ser un grupo de México tenemos bancos que nos respaldan por tener más de 40 años de presencia. Afortunadamente, tenemos la posibilidad de tener destinos con ubicación idónea para la presencia internacional.



Esas condiciones se le atribuyen a Colombia, ¿No consideran establecerse en el país?

En este momento no hemos tenido conversaciones fuera, nos hemos concentrado en México, en el Caribe y en Estados Unidos. Este es un negocio y siempre debe estar sobre la mesa la intención de crecer y expandirnos.



Esta es una generación de propietarios que tiene muchas ganas de seguir creciendo las propiedades y las marcas, entonces no se descarta.