Incertidumbre global, en su máximo histórico

El nivel de incertidumbre que existe en las políticas económicas mundiales es el más alto de la historia, o al menos desde que se realiza la medición de este indicador.



(Lea: 'Riesgos para la economía de Estados Unidos han aumentado', FED)



Según los datos mensuales que publica el portal policyuncertainty.com, la situación actual para el índice de las políticas económicas arroja una puntuación de 323,24 puntos con corte a septiembre, mientras que en agosto llegó a puntear con 350,81 unidades, el mayor nivel que ha marcado desde que se inició la evaluación en 1987.



(Lea: Se viene un mundo con aranceles más altos, dice miembro de la Fed)

Cabe decir que este indicador ha saltado más de 30 puntos en el acumulado del año hasta septiembre y presenta en la actualidad mayores números que los que se vieron en la crisis financiera mundial del 2008.



Scott Ross Baker, profesor de finanzas del Kellogg School of Management de la Universidad Northwestern de Illinois, y uno de los autores del reporte, explica que “el índice se basa, junto con otros aspectos, en un método para cuantificar la fracción de noticias y eventos relacionados con la incertidumbre de la política económica.



Es por esto que sucesos recientes como el Brexit, la elección de Donald Trump, la guerra comercial con China u otras elecciones internacionales importantes (India, Brasil, México) de políticos responsables de los cambios a gran escala, han llevado el índice a niveles muy altos en países de todo el mundo”.



Además, como agrega el experto, “la unión de todos estos aspectos hace que si bien la incertidumbre económica en general podría no ser mayor que la crisis financiera, las dudas impulsadas por la política gubernamental han alcanzado máximos históricos”.



Precisamente, la Organización Mundial del Comercio en su último informe hizo referencia a este indicador y al efecto negativo que tiene sobre la economía. “En 2019, el índice aumentó de 289 en enero a 348 en agosto, el nivel más alto jamás registrado. La incertidumbre económica, al ser un factor disuasorio de la inversión, puede perjudicar de forma desproporcionada al comercio, ya que los bienes de capital que componen las inversiones suelen tener un alto contenido de importaciones”.



Con todo, no solo resalta el índice de incertidumbre en las políticas económicas, sino también el indicador de la incertidumbre general internacional. Para esta cifra, el segundo trimestre de este año fue el punto más elevado de la medición, con un puntaje de 285,7, que coincidió con el incremento de los temores derivados del Brexit y la guerra comercial.



Antes de eso, el pico máximo que había alcanzado fue en el cuarto trimestre de 2012, cuando se juntaron los problemas por el conocido abismo fiscal en Estados Unidos y uno de los momentos más graves de la crisis de deuda soberana que golpeó a toda la Unión Europea.



Otros puntos álgidos de incertidumbre durante la medición fueron, por ejemplo, la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, así como el estallido de la crisis financiera, el Brexit, la elección de Trump o el desafío secesionista que vivió España con Cataluña.



Por último, el indicador de incertidumbre geopolítica en el mundo alcanza un dato de 102,28, menor que al hablar de las políticas económicas. Eso sí, en septiembre presentó un gran descenso desde los 211,88 puntos que registró en agosto. Cabe decir que Colombia, en esta evaluación, contó en el último mes con un dato de 106,79.