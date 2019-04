Índice de libertad económica 2019 no favoreció a Colombia

Los resultados del más reciente Índice de Libertad Económica 2019 no favorecieron a Colombia. El estudio, que mide factores como el derecho fundamental de cualquiera de sus ciudadanos de controlar su trabajo y propiedad; y gobiernos que permiten que el trabajo, el capital y los bienes se muevan libremente, ubicó a Colombia en el puesto 49, entre 186 naciones evaluadas.



Esto significa que el país cayó siete posiciones respecto al indicador que elabora cada año el 'think thank' líder de Washington The Heritage Foundation, y que en esta versión tuvo en cuenta el desempeño de Colombia entre la segunda mitad de 2017 y la primera mitad de 2018.



Este indicador fue evaluado por el Centro de Innovación de la Universidad La Gran Colombia, que señaló que además de caer siete posiciones frente al Índice publicado en 2018, el país obtuvo 1,5 puntos menos para una valoración total de 67,3 sobre 100. Este último indicador, sin embargo, le permitió mantenerse en el grupo de países 'Moderadamente libres', cuyas calificaciones oscilan entre 60 y 69,9 puntos.



“Por categoría, el balance elaborado por The Heritage Foundation dejó ver, entonces, que Colombia desmejoró sus resultados en Derechos de propiedad (59,2 puntos), Efectividad judicial (34,3 puntos), Carga tributaria (74,3 puntos), Salud fiscal (79,2 puntos), Libertad empresarial (71,4 puntos) y Libertad de comercio (76,0 puntos)”, explicó la universidad.



Al respecto, el director del Centro de Innovación de la Universidad La Gran Colombia, Daniel Raisbeck, indicó que hay dos factores fundamentales en los resultados obtenidos por el país.



"El primer punto está relacionado con la política de impuestos que ha cambiado constantemente en los últimos años. Eso afecta la libertad económica porque entre más impuestos hay, las personas y las empresas tienen menor capacidad para invertir, ahorrar y generar crecimiento”, dijo.



Y agregó que el segundo asunto es lo que en el ranking se llama Estado de Derecho, 2en donde la caída tiene que ver con la crisis del sistema de justicia, la falta de transparencia, la corrupción y la inseguridad jurídica, teniendo en cuenta que en el caso de los inversionistas, las reglas de juego están cambiando cada dos años. Esto es completamente perjudicial para la libertad económica", explicó.



En términos de Libertad de comercio, Raisbeck precisó que, aunque el país cuenta con varios TLC, estos no son suficientes y aún dejan al país lejos de líderes de la región como Chile. Además, aseguró que, respecto al llamado de atención de The Heritage Foundation frente a la lucha contra la corrupción, Colombia es el único país de la región en el que no ocurren acciones concretas en escándalos como el de Odebrecht, pues en otro como Perú y Brasil, varios altos funcionarios fueron retirados de sus cargos.



Entre los aspectos en los que Colombia mejoró su desempeño, mientras tanto, aparecen Integridad del gobierno (33,3 puntos), Gasto del Gobierno (75 puntos), Libertad laboral 78,5 puntos) y Libertad monetaria (75,6 puntos). Los indicadores de Libertad de inversión (80 puntos) y Libertad financiera (70 puntos), mientras tanto, se mantuvieron sin cambios.



El balance del escalafón elaborado por The Heritage Foundation dejó ver que, en esta versión, solo seis países consiguieron ingresar al grupo de 'Libres' con calificaciones entre 80 y 100 puntos. Ese listado lo encabezó Hong Kong (90,2 puntos) y enseguida se ubicaron Singapur (89,4 puntos), Nueva Zelanda (84,4 puntos), Suiza (81,9 puntos), Australia (80,9 puntos) e Irlanda (80,5 puntos