Inflación no cede en Colombia

La inflación en Colombia no cede terreno: en octubre, según el Dane, fue de 0,16%, lo que llevó a que en los últimos 12 meses se ubique en 3,86%.



(Lea: La inflación no da tregua en el país)



“Estos resultados coinciden de una forma muy precisa con las expectativas de los analistas, que esperaban una inflación de 14 puntos básicos y anual de 3,81%”, aseguró el director de la entidad, Juan Daniel Oviedo.



(Lea: Banrepública no contempla intervención para frenar el alza del dólar)



El reporte del Dane da cuenta que en el décimo mes del año, los rubros que más aportaron para el alza del índice de precios al consumidor (IPC) fueron alojamiento y servicios públicos (0,06%), alimentos y bebidas no alcohólicas (0,04%), transporte y, recreación y cultura (cada una con 0,02%).



“Vemos cómo los alimentos consumidos al interior del hogar están explicando buena parte aproximadamente cuatro puntos básicos de la inflación (...). Cuando pasamos a la vivienda, los arriendos tienen muy buen comportamiento en este mes y solo explican dos puntos de IPC, pero solo la electricidad explica otros dos y los incrementos de las tarifas de gas natural un punto adicional”.



ANUALIZADA



El reporte de la entidad estadística también reveló que en los últimos 12 meses, los alimentos y las bebidas no alcohólicas han sido los que más han aumentado en sus precios, con una variación anual de 6,87%. A este rubro le siguieron la educación (5,75%), las bebidas alcohólicas y tabaco (4,78%) y los gastos en restaurantes y hoteles (4,16%), todos los cuales quedaron por encima del IPC anual hasta octubre.



De otro lado, si se mira por ciudades, Florencia, Cúcuta y Cartagena registraron las mayores variaciones al alza en octubre, en contraste con Sincelejo, Montería y Bucaramanga, que fueron las que no aumentaron: -0,04%; -0,02% y 0%, respectivamente.



Según Oviedo, el alza registrada en la capital de Caquetá se explica porque “el operador de energía eléctrica había dejado de facturar el servicio de alumbrado público dentro de la tarifa y al volverlo a facturar, tuvo un alza súbito de casi ocho puntos porcentuales”.



El Dane encontró, además, que, por nivel de ingresos, el grupo de personas pobres tuvo un IPC anualizado de 4,09%, por encima del 3,01% registrado un año atrás. En tanto, para los vulnerables, la inflación fue de 4,15%, para la clase media fue de 3,92%, mientras que para los ingresos altos registró un 3,37%.



Esta desagregación es clave para lo que viene en el Gobierno, si se tiene en cuenta que, históricamente, la Dian fija la Unidad de Valor Tributario (UVT), según la inflación de los ingresos medios. No obstante, como la metodología de medición cambió, el Ejecutivo está buscando la forma de actualizar la fórmula de la UVT, que podría estipularse con base en la inflación de la clase media.