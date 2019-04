Al cierre de 2021, obras de la APP del río Magdalena estarían listas

Las obras de la APP del Rió Magdalena, que se han estado esperando desde el 2014 y cuyo proceso se ha caído en varias ocasiones, arrancarían en el 2020 y el proyecto estaría listo, en su mayoría, a finales del 2021.



De acuerdo con declaraciones del viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, la licitación se abrirá en julio de este año y la adjudicación se lograría en el segundo semestre del mismo.

De esta forma, la etapa de preconstrucción arrancaría en el 2020 y “se van a empezar a ver obras importantes a finales del 2021. La mayoría de las obras cumplidas van a estar en ese momento. Es importante aclarar que vamos a desarrollar otras obras que van a llevar mas tiempo, pero lo fundamental va a estar listo en esa fecha”, explicó Gutiérrez, en diálogo con Portafolio.



(Lea: Río Magdalena movería 19,5 millones de toneladas en 2035)



Y agregó: “En el primer año, la firma encargada también está obligada a hacer los dragados correspondientes en los sitios críticos para permitir que haya navegabilidad desde Barrancabermeja hasta Barranquilla. También hay que entrar a ver las obras después de Barrancabermeja en los años siguientes”.



Aunque aún no hay certeza sobre el costo de la obra, el valor oscilaría entre $2 billones y $3 billones y el contrato de la APP se haría a 15 años.



El Viceministro aseguró que a pesar de que es cierto que los recursos son limitados, esta obra se llevará a cabo de acuerdo con lo planeado, pues las vigencias futuras habían sido aprobadas con anterioridad hasta el 2024.



“Cuando llegamos, recibimos una estructuración bastante deficiente del proyecto, donde la Financiera de Desarrollo Nacional nos dijo que el proyecto no era banqueable, y por definición no va iba a ser exitoso, porque un contrato de concesión por definición es un negocio financiero. Entonces nos dedicamos a hacer mejoras en el proyecto, en temas ambientales, sociales, financieros, técnicos, etc., y vamos a sacar la licitación en tres meses. Para esto involucramos a la Universidad del Norte, al Instituto Humboldt, al Ministerio de Ambiente, a la Agencia Nacional de Infraestructura, a los navieros y a la Alcaldía de Barranquilla”, señaló Gutiérrez.



Cabe recordar que en el 2016, la APP que ya había sido adjudicada y tenía los diseños estructurados, no logró tener cierre financiero y en el 2017 se liquidó el contrato. Además, en septiembre del 2018, el Ministerio de Transporte anunció que el proyecto debía arrancar de cero, porque no tenía licencia ambiental.



adrlea@portafolio.co