Balance de la reapertura de la vía al Llano

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, entregó un balance satisfactorio tras llevarse a cabo el primer día de la reapertura de la vía al Llano para vehículos de carga.



(Luego de tres meses, vehículos de carga transitan por la vía al Llano).

“Tenemos un muy buen balance de la reapertura de la vía Bogotá - Villavicencio. Afortunadamente los transportadores tuvieron un buen comportamiento, las autoridades de tránsito estuvieron listas y los dispositivos de seguridad funcionaron como lo teníamos previsto”, dijo el viceministro Gutiérrez sobre lo sucedido tras el primer día de la reapertura.



Durante el transcurso del día, en la vía se presentó una lluvia que derivó en el cierre parcial del kilómetro 58.



“Tras el cese de la lluvia fueron revisadas las condiciones de la vía, se removió un material rocoso y nuevamente se procedió a la reapertura del corredor”, sostuvo el viceministro Gutiérrez.



A partir de este miércoles 18 de septiembre también se permitirá el paso de transporte público de pasajeros de categoría C (autobuses), que son los que tienen una capacidad mayor a 19 pasajeros.



“Desde mañana miércoles comenzarán a circular vehículos de transporte público de pasajeros. Inicialmente serán buses de categoría C”, agregó el Viceministro.



Además, el Ministerio de Transporte y la ANI informan que el paso por el km 58 de la vía Bogotá - Villavicencio estará habilitado siempre y cuando el clima y las condiciones de seguridad lo permitan.



Sobre lo anterior, el Viceministro de Infraestructura reiteró el llamado a las personas que viven en la zona para que no pasen caminando por el kilómetro 58, ya que no existen bermas habilitadas para que transiten por allí, lo cual ponen en riesgo sus vidas.