Diez megaproyectos viales se adjudicarían a 2020: ANI

En proceso de estructuración y revisión de factibilidad se encuentran diez nuevos proyectos de infraestructura que la ANI califica como prioritarios para el país, luego de las 4G.



Estos proyectos serán aeropuertos y vías, mientras que cinco de las 10 propuestas son de iniciativa privada (IP). Todos serían adjudicadas entre 2019 y 2020.



Este paquete de proyectos sumaría una inversión aproximada de $9,56 billones. Así lo manifestó Louis Klein, presidente de la entidad, durante el seminario ‘Sector de infraestructura: crecimiento y competitividad’, organizado por Anif, Fiduciaria de Occidente y KPMG, en Bogotá.



El directivo destacó que, de manera paralela a esos proyectos, la ANI estaría cerca de lograr un acuerdo para reactivar las obras de la Ruta del Sol III, aunque aún no es oficial.

Klein dijo que ‘Impregilo Internacional Infraestructures’, la misma firma italiana que tiene el proyecto ahora, se encargaría de concluirlo. Y señaló que la primera parte del trato consistiría en que la empresa pague $128.000 millones que adeuda a los proveedores.



Además, indicó que a razón del tiempo que ha trascurrido con las obras paradas, se tendrían que invertir $2,5 billones adicionales, “pero el dinero está en gran parte comprometido. En las fiducias hay prácticamente $2 billones y el constructor va a poner un adicional de $450.000 millones. Entonces es muy viable de concluir”, dijo.



LAS NUEVAS OBRAS



El primero de la nueva ola de proyectos en adjudicarse sería la IP de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Tramo Sur, que se haría oficial en diciembre de este año.



Este corredor busca conectar la vía Bogotá – Girardot desde la altura del sector de Chusacá hasta la calle 13, con la construcción y mejoramiento de cerca de 24 kilómetros de doble calzada. La inversión está tasada en $611.000 millones.



La siguiente obra adjudicada, en enero de 2020, sería la Nueva Malla Vial de Valle del Cauca, conocida como Accesos Cali. Esta obra de estructuración pública está valorada en $1,05 billones.



En febrero del 2020 se tienen proyectadas las adjudicaciones de Accesos Norte II, en la capital del país, por un valor de $1,3 billones, y la IP de Aeropuertos Suroccidente.



Este último proyecto, como había informado Portafolio en abril pasado, fue planteado por Aerocali, consorcio que está interesado en operar también las terminales aéreas de Buenaventura (Valle), Armenia (Quindío), Ibagué (Tolima) y Neiva (Huila).



En marzo de 2020 se adjudicarían la IP de Aeropuertos San Andrés y Providencia, tasada en $268.000 millones y la IP Pereira - La Victoria - Cerritos - La Virginia, por un valor de $253.000. Ambas iniciativas están en etapa de factibilidad.



En abril de 2020 se adjudicaría la vía Puerto Salgar - San Roque, antigua Ruta del Sol II, con un valor de $2,4 billones.



Así, entre junio y septiembre del próximo año se adjudicaría la IP de la ampliación del Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, por $358.000 millones; la vía Buga - Loboguerrero – Buenaventura, tasada en $1,03 billones y la carretera Villeta - Guaduas - El Koran, por $1,3 billones.



RADIOGRAFÍA DE LAS 4G



A la fecha, el avance promedio de las autopistas de cuarta generación es del 25,8%, de acuerdo con los registros ANI.



A pesar de que la vía Girardot-Honda-Puerto Salgar actualmente tiene un avance del 95% y que la autopista Cartagena-Barranquilla registra avances del 94%, la mayoría de estas vías no superan el 50%.



En concreto, 19 de las 29 vías de cuarta generación registran avances inferiores al 49% y cinco proyectos siguen sin arrancar.



Las vías que continúan en ceros son: Bucaramanga-Pamplona, Loboguerrero - Mulaló, Santander de Quilichao - Popayán, la Malla Vial del Meta y la IP Cambao - Manizales.



Sin embargo, se espera que se logre hacer el cierre financiero de los proyectos faltantes entre este año y el siguiente.



De hecho, según la misma entidad, la vía Mar II lograría tener cierre financiero este mes. Esta obra actualmente registra un avance del 2% y está valorada en $1,6 billones. Involucra la construcción de 15,5 kilómetros en calzada sencilla y 127 kilómetros para mejoramiento y rehabilitación.



Así mismo, la carretera Pasto - Rumichaca tendría cierre financiero en junio próximo. Esta vía cuenta con un avance del 16% y contempla la construcción de 25 kilómetros de doble calzada, 52 kilómetros de segunda calzada e intervención en 56,90 kilómetros.



Cabe mencionar que según la ANI y el Ministerio de Transporte, se está trabajando para que algunas obras cuyas concesionarias no cuentan con financiación, sean cedidas a otras firmas, como es el caso de la vía Bucaramanga-Pamplona. Se calcula que la inversión de los 29 proyectos 4G asciende a los $44 billones.



Adriana Carolina Leal Acosta

adrlea@portafolio.co