El 62% de las vías 4G registra atrasos en su construcción

De los 29 proyectos viales de cuarta generación, 22 se encuentran en construcción y 15 cuentan con cierre financiero. Sin embargo, de acuerdo con los registros del ‘Gestor de Proyectos de Infraestructura’ (GPI), de la ANI, 18 proyectos presentan atrasos significativos, al comparar el nivel de avance del portal, con el cronograma oficial, con corte al 30 de junio del 2019.



Entre esos se destacan dos casos, que a pesar de tener progresos a nivel de construcción, no serían entregados este año, tal y como estaba previsto.



Se trata de la Transversal del Sisga y la Perimetral Oriente de Cundinamarca. En el primer caso, el GPI muestra un avance del 34,3%, mientras que el cronograma indica que debería ser del 66%. No obstante, Ernesto Carvajal Salazar, gerente de la Concesión Transversal del Sisga, afirma que las obras van en el 50,5%.



En este caso, los atrasos se derivaron de un error en el diagnóstico de la adquisición de predios durante la etapa de preconstrucción que adelantó la firma, en la que no tuvieron en cuenta que debían hacerse a más de 627 terrenos para poder proceder con la obra.

“Hemos adelantado distintas diligencias y ese número se pudo reducir a 350 predios por adquirir, a junio de 2019. En este momento, la gestión predial es del 80%, aproximadamente”, explicó Carvajal.



Frente a esto, señaló que ya se llegó a un acuerdo conciliatorio con la ANI, en la que se concedieron unos plazos adicionales, en el marco de un tribunal de arbitramiento, que quedaría en firme pronto. Para cada frente de obra se darían entre 180 y 270 días adicionales, y de esa manera se espera que la vía se entregue en julio del 2020.



En cuanto a la Perimetral Oriente de Cundinamarca, el proyecto está dividido en cinco unidades funcionales, de las cuales tres están listas y una ya está en operación. Esos tramos suman 95 kilómetros.



Sin embargo, las unidades cinco y seis se encuentran suspendidas desde el año pasado, puesto que en estos tramos se hallaron alrededor de 60 nacimientos de agua, por lo que se requiere hacer cambios en el trazado.



“Estamos cerca de un acuerdo con la ANI para modificar el contrato, y se están revisando las alternativas del cambio de trazado para resolver la situación este año”, explicó Juan Manuel Méndez, director de Operaciones del proyecto.



Otro caso que llama la atención es el de la autopista al Río Magdalena, que en teoría sería terminada en 2020, pero no cumpliría con esta meta, pues el avance es del 8,7% y debería ser del 57,8%.



En este caso, el debate tiene que ver con un problema a nivel interno, puesto que la concesionaria, que es subsidiaria de la multinacional Aleatica S.A, consideró que la constructora encargada de la obra, OHL, no había cumplido con sus obligaciones, por lo que en abril pasado les terminaron el contrato.



No obstante, Portafolio conoció que Aleatica ya tiene varias constructoras en la mira para retomar las obras, pero se encuentra negociando con la ANI los términos de las multas y el nuevo cronograna.



LA IP CONEXIÓN NORTE



En este caso, los atrasos en las obras son consecuencia de los problemas de orden público de la zona, al tratarse de un territorio con presencia de grupos al margen de la ley. Según comentó Juan Manuel Mariño, gerente de la concesión, este año dos trabajadores recibieron disparos y, además, se ha quemado maquinaria. No obstante, dijo que han seguido trabajando en compañía del Ejército. Aún así, el avance es del 66% y esperan terminar en septiembre del 2021, según lo planeado.





Adriana Carolina Leal Acosta

adrlea@portafolio.co