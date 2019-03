Fondo de Adaptación no va a recibir el puente Hisgaura todavía

A pesar de que la constructora afirma que el puente Hisgaura ya está terminado y cumple con todas las condiciones técnicas para empezar a operar, el Fondo de Adaptación, encargado de recibir la obra, señaló a Portafolio que aún faltan pruebas que garanticen la idoneidad de la construcción.

“Contamos con dos instancias técnicas que vigilan el proceso: el Invías y el interventor de la obra. Las dos determinaron que se requiere hacer una patología a la estructura, atendiendo unas fisuras detectadas. Por eso, en el trámite de recibo del puente se ha solicitado al constructor que se realice dicha prueba y hasta que no se cumpla con este requerimiento y las pruebas salgan satisfactorias, no se dará el recibo”, señaló el Fondo de Adaptación.



Al mismo tiempo, hoy se conoció una carta con fecha del 26 de marzo, en la que la constructora Sacyr le pide al Fondo de Adaptación que reciba la obra, pues consideran haber cumplido a cabalidad todas las condiciones que el Fondo impuso tras la finalización del contrato el año pasado.



“Una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato y concluidas las obras el 31 de agosto de 2018 el contratista solicitó a la entidad la recepción del puente Hisgaura. En la visita de obra realizada por la interventoría, junto con funcionarios del Fondo de Adaptación y el Invías el día 1 de septiembre de 2018, además de unos pendientes de obra menores, se condicionó la recepción de la obra al cumplimiento de las siguientes condiciones, a saber: la corrección del borde lateral del tablero mediante solución propuesta por el contratista y a la realización de la prueba de carga estática y dinámica’, dice el documento.



Cabe recordar que el pasado 3 de marzo, la Sociedad Colombiana de Ingenieros le pidió mediante una carta al Invias no recibir las obras hasta que se hicieran estudios adicionales, al considerar que, por ejemplo, las deformaciones son excesivas y al haberse presentado durante la etapa de construcción, “deberían haberse detectado y prevenido”, dicen textualmente.



Así mismo, señala que los suplementos utilizados para nivelar la superficie, llamados recrecidos, aumentan el peso del puente, disminuyendo su capacidad, y dando lugar a fisuras.



No obstante, la constructora instaló un faldón metálico lateral que oculta las polémicas ondulaciones que dieron paso a la investigación.



El Fondo Adaptación indicó que en el caso tal que se determine que el puente no debe ser recibido, “el Fondo cuenta con una garantía única que ampara el contrato y que con mecanismos judiciales le permitirían afrontar un posible no recibo del puente y cobrar los perjuicios derivados de toda índole”, concluyeron.



