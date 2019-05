Inicio de obra del Metro de Bogotá ya tiene fecha

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció este miércoles que en el próximo mes de junio los seis consorcios precalificados recibirán los términos de referencia y apéndices, dando paso a la última etapa del proceso de selección del consorcio que construirá y operará la Primera Línea del Metro (PLMB), denominada Licitación Pública Internacional. Con esta documentación, los consorcios habilitados podrán presentar sus propuestas económicas en el mes de agosto. La adjudicación será entre septiembre y octubre de este año y la PLMB comenzará a construirse en marzo de 2020.



El mandatario de los bogotanos asistió a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes a un debate de control político sobre la renovación de la flota de Transmilenio, el proyecto de Transmilenio sobre la carrera Séptima y el proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá, y durante su intervención anunció los próximos pasos en el proceso de concesión. “Voy a darle una noticia a los bogotanos: La Licitación Pública Internacional para la construcción del metro de Bogotá se adjudica en septiembre y la Primera Línea del Metro se comienza a construir en marzo del año próximo. Estas son realidades”, anunció el alcalde.



Frente a las inquietudes de los representantes citantes, Inti Asprilla y Germán Navas Talero, el alcalde aclaró que la decisión de hacer un metro elevado no fue producto de un capricho. “Ningún alcalde tiene la posibilidad de tomar decisiones de cómo son las características técnicas de una inversión de 4 mil millones de dólares. El Gobierno nacional es el accionista mayoritario del metro. No es el alcalde el que dice: se hace esto o lo otro. Todas las decisiones que se tomaron, se hicieron con base en estudios técnicos”, aseguró el alcalde.



La decisión del metro elevado para Bogotá fue producto del estudio de alternativas realizado por Systra en el año 2016, contratado por el Gobierno nacional, el cual fue acogido por el Conpes que le brindó al proyecto la declaración de importancia estratégica.



Peñalosa resaltó que se ha avanzado mucho en el proceso de concesión, gracias a unos esfuerzos gigantescos que han permitido superar multitud de problemas y estar a punto de contratar la obra. “En noviembre del 2017 firmamos el convenio de cofinanciación, en julio de 2018 los bancos multilaterales aprobaron los créditos para el proyecto, el 6 de agosto se abrió el proceso de selección de las empresas que podrían entrar a la licitación, en marzo de 2019 se cerró y se presentaron siete grupos, uno de ellos no fue aprobado y quedaron seis habilitados para la última etapa del proceso de selección”.



La Empresa Metro de Bogotá (EMB) avanza en la compra de 1435 predios, de los que se han ofertado el 95% de los predios prioritarios; también avanza el traslado anticipado de redes con 123 obras previstas. “Jamás en la historia Bogotá ha estado tan cerca de contratar el metro”, agregó el alcalde.



El Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) presentado por la EMB y aprobado por la banca multilateral, a disposición de los ciudadanos en www.metrodebogota.gov.co, concluyó que el sistema no va a generar ningún tipo de problema acústico a los vecinos del trazado y que la construcción del patio taller en la localidad de Bosa no va a afectar negativamente la ronda del río Bogotá, explicó el alcalde.



El mandatario finalizó su intervención asegurando que en pocos años los ciudadanos de Bogotá estarán utilizando los trenes de la Primera Línea del Metro.