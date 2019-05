La contratación con pliegos tipo arrancó con tropiezos

Cumplido poco más de un mes y medio desde que empezó a regir el Decreto 342 de 2019, que hace obligatorio del uso de los denominados ‘pliegos tipo’ para la contratación pública en el país, se identificaron siete casos de omisión y presunta corrupción, que prendieron las alarmas de las autoridades.



De acuerdo con un reporte revelado ayer por Colombia Compra Eficiente (CCE), a pesar de que la mayoría de los procesos en curso a nivel nacional (14 contratos) se están manejado de forma transparente, algunas alcaldías y gobernaciones habrían ignorado la implementación del nuevo modelo de contratación.

Así mismo, se encontró, al revisar cuidadosamente los documentos, que algunos no cumplen del todo con las características de los nuevos pliegos. Y por eso, se continúa negociando con únicos oferentes.



En concreto, entre abril y lo corrido de mayo se identificaron siete contratos con ese problema, que suman más de $44.461 millones, seis de los cuales se encuentran en proceso y uno que ya fue cerrado, por el valor de $1.547 millones.



“Un caso que llama la atención es el municipio de Orito, en Putumayo, en donde celebró un contrato en donde debían respetar los pliegos tipo, sin al parecer haberlos reconocido, y en consecuencia, solo hubo un único oferente por una cuantía de más de $1.500 millones. Que eso suceda, en un municipio del tamaño de Orito, prende las alarmas, pues la suma representa un porcentaje importante del presupuesto de ese ente territorial”, señaló O’Meara.



El contrato mencionado, abierto con el fin de pavimentar varias vías del municipio, se delegó a la única empresa que se presentó a la convocatoria, lo que le da a entender a las autoridades que se trató de un ‘pliego sastre’, es decir, un contrato diseñado a la medida de la empresa a la que fue adjudicado.



De hecho, según el reporte, ese no fue el único proceso abierto en ese municipio en el que se ignoró la obligatoriedad de los ‘pliegos tipo’, pues se identificó otro, también para pavimentación de vías, por el valor de $3.742 millones.



La Asociación de Municipios del Magdalena Medio Antioqueño (AMMA), es otra de las entidades que abrió procesos de contratación sin respetar las condiciones de los ‘pliegos tipo’.



En este caso se trata de dos contratos para pavimentación de vías terciarias, tasados en $35.474 millones.



Por su parte, la Gobernación del Chocó también hace parte del listado. El contrato en cuestión, para mejoramiento de vías en el municipio de Istmina, vale $2.257 millones.

Así mismo se reporta que la alcaldía de Florida, en el Valle del Cauca, abrió una licitación por $320 millones para pavimentación de su malla vial, sin respetar los ‘pliegos tipo’.



Finalmente, se registró incumplimiento en un contrato para mantenimiento y reparación de vías en Leticia, Amazonas, por el valor de $1.119 millones.



Antes este panorama, CCE informó que enviará el informe a la Corte Constitucional, así como a la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría.



Estas entidades deberán investigar cada caso para determinar si efectivamente se trata de casos de corrupción y, de acuerdo con eso, interponer los correctivos y sanciones contempladas en la ley.



“Vamos a compulsar copias a los órganos de control para que ellos evalúen si eventualmente pudo haber o no una contratación sin cumplimiento de requisitos legales”, indicó O’Meara.



Por su parte, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, señaló que en este punto es importante que el Gobierno haga pedagogía en las regiones sobre las ventajas de los nuevos pliegos y las consecuencias de no cumplirlos. “Además, es necesario que la vigilancia de los entes de control sea muy estricta”.



No obstante, Caicedo resaltó que dos terceras partes del total de los contratos revisados cumplen con la norma, “y esto lo que demuestra son las bondades que tienen estos pliegos, que antes de la entrada en vigencia del decreto eran implementados en algunas alcaldías locales y habían dado muy buenos resultados”, concluyó.



Uno de los casos de éxito que resalta el directivo es que entre 2011 y 2018 el Invias adjudicó $9 billones en 620 contratos, utilizando los ‘pliegos tipo’, para lo que se presentaron 30.000 proponentes, es decir, un promedio de 48 firmas interesadas por licitación, sin que se registrara ningún tipo de queja.



En el informe de CCE se evidenció que en las 14 licitaciones en curso en las que sí se aplicaron los ‘pliegos tipo’, el número promedio de oferentes fue de 33, lo que muestra una mejora en los indicadores, puesto que anteriormente, en el 85% de los contratos de los municipios se presentaba un único oferente, así como en el 60% de las convocatorias departamentales.



