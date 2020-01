La red vial de TransMilenio crecería 22,4% en cinco años

Aunque son varios los que aseguran que no se debería seguir desarrollando la red de TransMilenio (TM) en Bogotá y alrededores, sino que habría que impulsar más líneas del metro u otros sistemas de transporte masivo, a la fecha ya avanzan dos grandes proyectos de TM y según el cronograma, hoy quedaría adjudicada la troncal de la Av. 68.



Actualmente, la red vial de este sistema cuenta con 114,5 kilómetros, cifra que crecería 22,4% a 2025 con la entrada en operación de tres proyectos, los cuales totalizan 25,67 km.



De este último dato, el 66,1% lo aportaría la nueva troncal por la Av. 68 con 16,97 km planteados en el Conpes 3900 de 2017. En su orden le seguirían las fases 2 y 3 de Soacha, ya contratadas, que participarían en ese total con 17,5% (4,5 km) y la extensión de un tramo de la Caracas hasta Usme que serían el 16,4% (4,2 km).



DETALLE DE LAS OBRAS



La extensión de la troncal Caracas va desde la estación Molinos hasta el Portal Usme. Esta obra que ya fue adjudicada, iniciaría su proceso de construcción este año y entraría en operación en 2022, tiene un costo de “$407.000 millones, de los cuales $7.000 millones son de los diseños”, dijo en su momento Yaneth Mantilla, exdirectora del IDU.



El proyecto contempla la reconstrucción de la estación Molinos que tendrá zonas para alimentadores y un cicloparqueadero con 350 cupos. También se hará una nueva estación cerca a la entrada del barrio Danubio.



Otras de sus características es que incluye dos calzadas de cuatro carriles cada una, 45.733 m2 de espacio público, dos puentes: uno vehicular y otro peatonal y una ciclorruta de 3,5 km. Se estima que más de 500.000 personas que viven al sur de la ciudad se verán beneficiadas.



De otro lado están las fases 2 y 3 de TransMilenio en Soacha, adjudicado en noviembre del año pasado, razón por la que están avanzando en la etapa de preconstrucción (compra de predios), y se espera que las obras finalicen en 2023 y su operación entre en marcha el primer trimestre de 2024.



El costo de las obras contratadas fue de $369.057 millones y las firmas ganadoras de la licitación fueron Consorcio Vial de Soacha y la Constructora Conconcreto. Las nuevas fases transportarán a 400.000 personas a diario. La troncal de ese municipio hoy la usan más de 100.000 usuarios al día.



Las obras irán desde la calle 22 hasta la urbanización Maiporé en el sitio denominado ‘El vínculo’, donde además se ubicará uno de los patios portales más grandes del sistema con capacidad para 135 buses biarticulados y 157 articulados.



Estas tendrán cuatro estaciones sencillas, una intermedia con seis plataformas troncales y nueve de alimentación; nueve pasos peatonales, tres carriles por sentido en calzadas mixtas y tres intersecciones a desnivel.



El otro proyecto, que avanza pero aún no ha sido adjudicado, es el que permitiría construir la troncal por la Avenida 68. No obstante, según su cronograma hoy se realizará la audiencia mediante la cual se dejaría contratada la obra que se espera entre en funcionamiento en 2025.



A través de esta se tiene estimado mover a 33.067 pasajeros hora sentido durante sus momentos de máxima demanda. En hora pico se estima que haya entre 12 y 30 buses, que corresponden a intervalos de 1,17 a 4,25 minutos. La flota que se usaría en este corredor se calcula que sea de 342 vehículos, de acuerdo el Conpes 3900 de 2017, política pública que contempla el proyecto.



Este tendría 21 estaciones, 15 puentes peatonales y seis vehiculares, tres pasos peatonales subterráneos y tres vehiculares a desnivel. Su costo estimado en el Conpes es de $2,06 billones.



OTROS PROYECTOS EN EL RADAR



En el documento de política pública citado previamente se mencionan obras como la troncal de la Av. Ciudad de Cali, la de la Carrera Séptima y la de la Av. Boyacá.

Sobre la primera citada, que iría desde las Américas hasta la Av. Circunvalar del Sur, previo a la salida de la antigua administración quedó en proceso, razón por la que será el actual mandato quien tome la decisión de hacerla o no.



El tramo de la Séptima, que estuvo ad portas de adjudicarse, continúa en un proceso que adelanta la Procuraduría lo cual no ha permitido que este avance.



Respecto a la de la Av. Boyacá, que iría desde la calle 26 hasta la Autopista Sur, según Claudia López, alcaldesa de Bogotá, más viable que esta es la de la Av. 68.



TENSIÓN POR TM EN AV. 68



Entre las propuestas de la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López estaba no realizar TransMilenio ni por la Av. 68, ni por la Carrera Séptima.Dichos recursos buscaba trasladarlos a la red metro y férrea.



Sin embargo, dado que la anterior administración encabezada por Enrique Peñalosa dejó abierta su licitación, según los tiempos establecidos esta sería contratada hoy.



El pasado 15 de enero, tras los resultados de unos estudios de la Financiera de Desarrollo Nacional, López dijo que “se ratifica que tanto la Primera Línea como la troncal de TransMilenio de la Avenida 68 son necesarias”.



Dicha decisión desató una polémica en la capital por parte de algunos concejales del Polo, entre ellos, Manuel Sarmiento, quien lideró una manifestación este lunes para que no se contrate la obra. Según él, no se está pidiendo anular el proyecto, sino que se suspenda para hacerle unas revisiones



Valerie Cifuentes Martínez