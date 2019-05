Listo plan para que Regiotram empiece a rodar desde el 2023

Con una extensión de 39,6 kilómetros, el Regiotram de Occidente estaría rodando entre Facatativá y el centro de Bogotá en 2023, de acuerdo con el último cronograma planteado por la Gobernación de Cundinamarca.

Esta iniciativa, que se viene trabajando desde el 2013 y que había sido planteada como una alianza público privada (APP), ahora será adjudicada bajo la modalidad de concesión.



Según se anunció el pasado martes, el contratista elegido deberá encargarse de todo el proyecto, desde la etapa de preconstrucción, hasta la operación, el mantenimiento y la revisión permanente de la infraestructura, por un término de 20 años, según se conoce de manera preliminar.



La inversión de la obra está tasada en $2,1 billones y las vigencias futuras que habían sido aprobadas anteriormente están aseguradas por diez años, “en los que durante los primeros cuatro años el departamento hará el mayor esfuerzo financiero y luego le corresponderá a la Nación”, explicó Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca.



De acuerdo con el modelo financiero aprobado, al departamento le corresponderá responder por el 30% de la deuda y a la Nación por el 70%.



Actualmente el proyecto se encuentra finalizando la etapa de estructuración técnica, legal y financiera, y se espera que se publiquen los prepliegos en junio.



Luego, en julio, se estarían lanzando los pliegos definitivos; en octubre arrancaría la recepción de ofertas de las empresas interesadas y la adjudicación se haría en noviembre. En diciembre el contrato quedaría firmado y, así, la construcción iniciaría en 2020.



En resumen, la evaluación a los oferentes y el proceso de contratación se deberá lograr en ocho meses.



“Es importante explicar que, a diferencia del proyecto del Metro de Bogotá, por ejemplo, nosotros no tenemos contemplado recibir recursos de la banca multilateral y, por eso, podemos aplicar simplemente un esquema jurídico clásico de ley 80 como concesión. Lo que permite que el mercado se pueda involucrar más rápidamente”, señaló Andrés Trujillo, gerente de la Empresa Férrea Regional de Cundinamarca, en diálogo con Portafolio.



Además, agregó que la gestión predial del proyecto asciende al 97% y solo en un sector de Facatativá y otro cerca a Corferias en Bogotá, se deberán comprar terrenos, aunque no especificó cuántos.



Lo anterior es posible porque el proyecto plantea hacer aprovechamiento de las vías férreas existentes, es decir, que el trazado es exactamente el mismo pero se reemplazarán los rieles antiguos, y se hará otro corredor para poder operar en ambos sentidos de manera simultánea. Además, se levantarán 11 puentes, se construirán 17 estaciones, dos patios y un taller.



El costo de la obra civil, la gestión predial y la interventoría está calculado en casi $1,5 billones.



Solamente se construirá de cero un tramo de un kilómetro, correspondiente a la conexión con la estación del Metro de Bogotá de la Calle 26, que probablemente tendrá que esperar más de un año para ser utilizado, puesto que el Regiotram empezaría a operar antes que el Metro.



Cabe señalar que el proyecto que se ejecutará ha sufrido modificaciones, ya que en el 2014 también se hablaba de construir un ramal que conectara el corredor principal con el Aeropuerto El Dorado I, otro ramal para llegar a El Dorado II planeado para levantarse entre Madrid y Facatativá, y otro brazo que llegaría a Soacha. Además, se hablaba de 19 estaciones.



En el caso de Soacha, de acuerdo con Trujillo, en un documentos Conpes de 2017 se planteó que se extendería Transmilenio hasta ese municipio. Además, señaló que el ramal El Dorado II se contempla para una segunda fase.



SE MOVERÍAN 900 PERSONAS POR TRAYECTO

​

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, cada hora entran a la ciudad, por la calle 13, alrededor de 250 buses intermunicipales de rutas de corta distancia, originarios de municipios aledaños. Lo anterior corresponde a unos 5.700 pasajeros.



Así mismo, se estima que salen de la ciudad 4.300 pasajeros por ese mismo corredor en el mismo lapso de tiempo, lo que equivale a un movimiento aproximado de 10.000 pasajeros por hora.



De acuerdo con las proyecciones de Regiotram, se espera transportar alrededor de 115.000 pasajeros al día en ambos sentidos y, aunque aún no se tiene certeza sobre la cantidad de frecuencias y trenes movilizados, se espera que la ruta completa entre Facatativá y el centro de Bogotá salga cada 24 minutos y el trayecto dure 50 minutos.



Según Andrés Trujillo, gerente de la Empresa Férrea Regional de Cundinamarca, en hora pico se utilizarán trenes de 100 metros de longitud, con capacidad para transportar unas 900 personas por servicio.



No obstante, cabe aclarar que las rutas también saldrían de los municipios intermedios con distintos frecuencias.



