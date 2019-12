Los siete puentes ‘insignia’ ya culminados y los 10 que faltan

El año que está por terminar ha sido de grandes avances para el país en materia de infraestructura vial, y en esta, los puentes no son algo que se queden atrás.



Precisamente, este viernes se inaugurará el Puente Pumarejo, que está sobre el río Magdalena y conecta al Atlántico y el Magdalena, donde se concentran las principales salidas comerciales. Su construcción inició en 2015 y su inversión asciende a $800.000 millones. La obra la realizó Sacyr y la gestionó el Invías.



Entre sus características se destaca que tiene 2.173 metros de longitud entre sus extremos, el ancho es de 38 metros y su estructura es atirantada. Además, este se convierte en el segundo más ancho del mundo y uno de los más grandes de Suramérica.



Al superar en 29 metros al antiguo puente, se permitirá la navegación de grandes embarcaciones. El gálibo (altura con respecto al lecho del río) es de 45 metros. Este también cuenta zona peatonal a cada lado y ciclorruta.



A pocos días de su inauguración, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, expresó que no hay recursos para demoler el antiguo puente Pumarejo. Sin embargo, explicó que están analizando dos iniciativas privadas que usarían los extremos de la anterior estructura para actividades culturales y turísticas. De avalarse alguna de estas, solo se deeliminaría su parte central con el fin de no obstruir el paso de grandes buques.



LOS QUE SE ENTREGARON Y OTROS YA CULMINADOS



Siguiendo con los otros puentes ‘insignia’ que ya han sido entregados este año, cabe mencionar los contratados por el Invías, como el de Sangoyaco en Mocoa, que tiene una estructura de 27 metros y tuvo una inversión de $3.500 millones.



Este hizo parte de las inversiones que se realizaron en el marco de la reconstrucción del municipio en mención, que en 2017 se enfrentó a uno de sus peores desastres naturales de la historia.



Asimismo, el pasado 2 de noviembre se inauguró el del ‘Río espejo’ que tuvo una inversión de $10.000 millones. Ubicado en la carretera que une a La Tebaida con Montenegro, en Quindío, tiene una longitud de 114 metros que sirve para conectar a Armenia y su aeropuerto con los principales parques temáticos y las zonas productivas y turísticas del departamento.



Por su parte, entre las obras contratadas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), están el puente Cauca y Tapias del proyecto conexión vial Pacífico 3, terminados el 2 de octubre de este año. El primero de estos tiene una longitud de 288 metros y el segundo, de 200. Ambas estructuras conectan al corregimiento de Irra (Risaralda) con la Felisa (Caldas). Con estos, el recorrido se acorta en 2,5 km, según la entidad.



En estos últimos, aunque no se tiene el dato específico de la inversión de ambas obras, la del proyecto total asciende a $1,9 billones.



Respecto a los que ya se culminaron, pero que no se han entregado, está el de Honda y el del Hisgaura, los cuales hacen parte de las obras del Invías.



En el primero de estos, el pasado 16 de diciembre se culminaron las pruebas de carga estática y dinámica que comenzaron el 13 del mismo mes en mención.



La nueva estructura construida sobre el río Magdalena entre el municipio de Honda (Tolima) y el corregimiento de Puerto Bogotá (Cundinamarca), tiene una inversión de $87.000 millones y longitud de 407 metros. Aunque no se ha dado una fecha específica, este podría entregarse entre abril y marzo del otro año.



Respecto al de Hisgaura, ubicado en Santander -terminada su construcción en agosto del año pasado y famoso por sus ondulaciones en su estructura-, ayer se conoció que obtuvo un concepto favorable en un informe de un experto internacional del contratista sobre la ‘patología estructural del puente y las reparaciones realizadas’.



Se espera que en los próximos días el Invías, junto a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, luego de revisar el documento, le dé aval al Fondo de Adaptación para que este reciba el puente y se pueda poner en operación.



De otro lado, cabe mencionar que el mes pasado, la ANI entregó la calzada derecha del puente Guáitara, que hace parte de la 4G Rumichaca - Pasto. Su construcción inició el 11 de abril de 2018 y se estima que la totalidad de la obra será entregada a finales del primer semestre del próximo año.



¿CUÁLES SON LOS QUE AÚN HACEN FALTA?



Según datos del Mintransporte, aún hay en construcción 10 puentes importantes. A cargo de la ANI se encuentra el del río Coello en Tolima, que sería entregado en abril de 2020. Ese mismo mes se abriría el puente Combeiba (IP Gica). Ambos mejorarán la conectividad entre Ibagué y Cajamarca.



Le siguen el de Pipiral, que funcionará en el sentido Villavicencio-Bogotá y se entregaría en septiembre de 2020. El de Cauca (conexión Pacífico 2) estaría listo en octubre del otro año y conectará a Antioquia con el Eje Cafetero.



A finales de 2021 entregarían el viaducto río sucio (Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó). También está el puente de la variante de Puerto Berrío (Magdalena 2), su avance es de 80% y la fecha de entrega no se sabe.



A cargo del Invías está el del río Mira, que permite la integración vial entre Colombia y Ecuador. Su avance es de 98% y estaría listo en el segundo semestre de 2020. El puente 1 del proyecto Anapoima - Mosquera conectará la doble calzada en el último municipio en mención y se entregaría a mediados de 2020.



Quedarían el puente Valencia, que conectará a Córdoba y Antioquia, y tiene avance de 90%, y el de Fénoco, que hace parte de la variante de Ciénaga y entraría en servicio en 2022.