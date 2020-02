Medellín se prepara para licitar tercera línea del Metro

A la capital de Antioquía la estaba dejando el tren para poder concretar el Metro de la 80, que ya no será metro ligero, pero que sigue siendo considerado el proyecto de movilidad más importante de la ciudad después del Metro.



Y es que a pesar de que ya fue radicado ante el gobierno y el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que el proyecto cumple con los 10 requisitos para poder declarar la iniciativa como de importancia estratégica, Daniel Quintero, actual mandatario, aseguró que el proyecto estaba enredado.



De acuerdo con el alcalde Quintero, el proyecto no tenía recursos, los diseños no estaban en fase III (diseño final), no tenía claro el valor y que además incumplía en por lo menos siete exigencias que le hizo el Departamento de Planeación Nacional (DNP). “Desde que llegamos hemos hecho reuniones para solucionar estos asuntos y podemos decir que estamos listos para iniciar el proyecto del metro de la 80”, indicó Quintero.



Así las cosas, después de una ingeniería de valor hecha por el Metro de Medellín, el megaproyecto vial tendría un costo total de 2,7 billones de pesos y estaría dividido en tres tramos:



- Tramo 1: Desde Caribe hasta Floresta. Costará 1,3 billones de pesos

- Tramo 2: Desde Floresta hasta la 30. Costará 679.000 millones de pesos

- Tramo 3: Desde la 30 hasta Aguacatala. 698.000 millones de pesos.



Los gestores del proyecto aclararon que la mayoría del metro de la 80 será a nivel, con su carril exclusivo (no afectado por semáforos) y con trenes de mayor capacidad que los del tranvía de Ayacucho, pero de menor que los del metro actual. De igual forma, aclararon que en el primer tramo, el de mayor complejidad por requerimientos prediales, habrá 200 metros de paso elevado y otro tramo no especificado que irá soterrado (subterráneo).



Quintero reiteró el llamado para que el Gobierno Nacional defina la cofinanciación de este proyecto, un compromiso adquirido por el Presidente Duque y que en reiteradas ocasiones ha manifestado su apoyo .



De los 2,7 billones de pesos que costará la obra, la alcaldía solicitó, vía Ley de Metros, que el Gobierno Nacional participe con el 70 por ciento (1,89 billones), mientras que la alcaldía de Medellín pondrá los 30 restantes (810.000 millones), monto que ya se tiene según el secretario de Hacienda municipal, Óscar de Jesús Hurtado, quien expresó que el marco fiscal de mediano plazo le permite a la ciudad tener 1,3 billones de pesos.



Este dinero, más el aporte de la Nación, servirá para comenzar con la primera etapa, no solo del metro de la 80, sino también del tren de cercanías – que es el tramo 2 del proyecto Ferrocarril de Antioquia– ya que este es uno de los requerimientos del DNP.



“La buena noticia es que con los recursos que nos va a otorgar el Gobierno Nacional, no solo vamos a iniciar la primera etapa del metro de la 80, sino también se podrá avanzar en la construcción del tren de cercanías en su primera etapa”, aseguró Quintero.



Por su parte, el gerente del Metro, Tomás Elejalde, destacó la importancia de la participación de la Nación en este proyecto, recordando que “todas las infraestructuras que hasta hoy ha construido Medellín como todos los metrocables, el tranvía de Ayacucho, la ampliación de estaciones del metro, la compra de trenes, han sido financiados con recursos regionales y locales, al punto de que hoy el gran sistema que transporte masivo que tenemos, ha sido cofinanciado hasta un 38 por ciento”.



Este miércoles 12 de febrero, el mandatario local se reunirá con el gobernador de Antioquia y con el Presidente Duque para avanzar en el tema de la cofinanciación y poder construir el Conpes y lograr su aprobación. Aunque no hay una fecha, se espera estar licitando el proyecto antes de que termine el 2020.



EL ALCALDE PIDE RECURSOS Y MIENTRAS TANTO BAJAN TARIFAS



Mientras pide recursos a la Nación, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, parece no haber visto el anunció de finales de diciembre del 2019, de una disminución en el valor que pagan los pasajeros del sistema Metro de Medellín que deben tomar dos rutas integradas y/o alimentadoras y el congelamiento de tarifas para el perfil Estudiantil, que anuncia la página de internet del Metro.



Estos dos beneficios fueron propuestos por el Metro de Medellín al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, autoridad de transporte que define las tarifas, como un aporte económico que hace la Empresa de Transporte Masivo para la población estudiantil y para los pasajeros que utilizan la doble integración y alimentación. Así se busca un mayor uso de los sistemas masivos de transporte para fomentar la movilidad sostenible.



Igualmente, la reducción en la tarifa para los pasajeros que requieren doble integración y/o alimentación para sus viajes y el mantenimiento del mismo valor para los estudiantes, se convierte en un reconocimiento de la Empresa por el respeto a la Cultura Metro y en un beneficio para los estratos de menores ingresos económicos de la ciudad-región.



Las nuevas tarifas que regirán a partir del 2020 están consagradas en el Acuerdo Metropolitano Nº 29. Allí se decreta que el perfil Estudiantil Municipio tendrá la misma tarifa de 2019, es decir $1.090.



Con esa medida, se beneficiarán 37.500 estudiantes de instituciones públicas de educación básica, media y superior en pregrado.



Los estudiantes deben estar matriculados en instituciones educativas oficiales de los municipios del Valle de Aburrá; residir en viviendas de estratos 1, 2 o 3; tener entre 10 y hasta 28 años en el momento de la inscripción; o que se demuestre que el estudiante tenga alguna discapacidad. También se podrá considerar, previo análisis, a los estudiantes en condiciones de desplazamiento y los que se encuentren matriculados en instituciones educativas privadas becados al 100 %.



