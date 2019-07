No hubo conciliación por deudas de Ruta del Sol 2

Foto: Cortesía AN

El Tribunal de Arbitramento, que dirime la diferencias entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria de la Ruta del Sol 2, será la instancia que determine finalmente la forma en que se pagarán las deudas que dejó este consorcio con terceros, incluyendo proveedores, contratistas y bancos.



Así lo indicó desde China la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, al explicar que dentro de dicho tribunal arbitral el Gobierno estaba evaluando la posibilidad de buscar una conciliación sobre la posibilidad de que los bancos renunciaran a los intereses de los créditos dados a la concesión, cuya cuantía está tasada en alrededor de 250.000 millones de pesos, pero no se llegó a un acuerdo sobre la forma de pago.



La funcionaria reiteró que se trataba de una conciliación judicial dentro del marco de un tribunal de arbitramento, donde si se hubiese llegado a un acuerdo, este pasaba al concepto previo de la Procuraduría General de la Nación y luego seguía para el control de legalidad del Tribunal de Arbitramento. “Aquí el Gobierno no estaba haciendo nada detrás de nadie”, enfatizó la titular de la cartera de Transporte.



En la concesionaria Ruta del Sol 2, la multinacional brasileña Odebrecht tenía una participación controlante del 62 por ciento, la firma Episol el 33 por ciento y la empresa CSS Constructores el restante 5 por ciento.



La semana pasada Caracol Radio reveló que por esta razón la firma Episol no apoyó la demanda de Odebrecht contra Colombia, por 3,6 billones de pesos, interpuesta al margen del proceso arbitral que está en curso y cuyo veredicto se conocerá el próximo 6 de agosto.



Precisamente, dicho rechazo se basó en el hecho de que ya estaba a punto de fallar el tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá.



“Esta conducta –de dominancia en las decisiones– fue reiterativa a lo largo del contrato; por eso, lo que se ha querido demostrar es que una cosa es Odebrecht y otra muy distinta son los socios colombianos”, comentó una fuente al medio radial.