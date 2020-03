Sector infraestructura pide medidas para hacer frente al coronavirus

Archivo particular

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) hizo un llamado al Gobierno para que en estos momentos su actividad sea exceptuada o, por lo menos, bien regulada en las normas excepcionales expedidas ante la coyuntura del coronavirus.



“La actual coyuntura, en todo caso, podría derivar en la declaratoria de eventos de fuerza mayor en los contratos, con la consecuente afectación en la dinámica de ejecución de los proyectos, de presentarse, entre otras”, señaló la CCI.



Por esa razón, anotó que mientras se mantengan las condiciones adecuadas para la normal ejecución de los contratos por parte de las autoridades y de los entes contratantes, y, además, no se afecte la cadena de producción y abastecimiento de los insumos y materiales del sector, se puede garantizar que las obras civiles de infraestructura tendrán un efecto contracíclico de impacto positivo en la economía.



No obstante, indicó que se hace necesario implementar un plan de choque gubernamental que permita el ajuste de plazos, cuotas e inclusive el establecimiento de periodos de gracia para poder atender las obligaciones en materia financiera en el corto plazo.



“Importante que se estudie la posibilidad de suspender, posponer o flexibilizar el pago de IVA y retención en la fuente como tributos derivados de la suscripción de los contratos de obra, concesión, interventoría o consultoría y las contribuciones especiales al Fontur y a la Supertransporte”, agregó.



Asimismo, precisó que es necesario contar con un flujo de recursos que permita atender el pago de salarios y los costos del sistema de seguridad social.



“Es por ello necesaria la liberación de los pagos pendientes o retenidos por los entes contratantes, cuando aquello tenga como causa algún trámite interno en cabeza exclusiva del contratante y no exista incumplimiento ni discusión pendiente con el contratista. Lo anterior permitiría, además, que los contratistas puedan a su vez cumplir sus obligaciones con sus proveedores y subcontratistas”, resaltó.