Obras de túnel de La Línea las entregarían en junio del 2020

Las obras del Túnel de la Línea, que cumplió 10 años desde que arrancó su construcción, y el Puente Pumarejo, que debía ser entregado en mayo del 2018, por primera vez estarían avanzando de acuerdo con lo programado y estarían cerca de concluirse.



De acuerdo con el director del Invías, Juan Esteban Gil, el túnel principal del Cruce de la Cordillera Oriental, se entregará en junio del 2020 y todo el proyecto entrará en operación a más tardar en el primer semestre del 2021. En cuanto al Puente Pumarejo, las obras se finalizarían en diciembre de este año. Hoy, el nivel de avance es del 86%.



¿Cuál es el estado del Túnel de la Línea hoy?



Primero es importante recordar que el Túnel de la Línea no es un solo túnel. Es la conexión de 30 kilómetros de doble calzada entre Cajamarca y Calarcá. Esto comprende 25 túneles y uno de ellos es principal, que tiene un avance de 96%, faltan 300 metros por revestir, de 8.600 metros. Además, incluye 31 viaductos y 3 intercambiadores.



Tenemos pavimento en más de 7.500 metros de la obra, y hemos avanzado en la estabilización de la zona más compleja, ubicada en la falla de la Soledad.



Adicionalmente, sacamos las licitaciones por los valores adicionales para garantizar la terminación del resto de la obra. Se adjudicaron tres licitaciones por $480.000 millones, incluyendo la interventoría, con lo que se garantiza la finalización de la doble calzada entre Calarcá y el portal del túnel, y también entre ese punto y Cajamarca, entre otras.



Con esto se están ejecutando inversiones de $620.000 millones, con los cuales garantizaremos que al iniciar el 2021 este sistema entre en servicio.



¿Cuál es el avance de todo el proyecto y cuánto se ha invertido?



El avance significativo está en el túnel, el resto de las obras las adjudicamos en mayo, se firmaron los contratos en junio y están apenas iniciando.



Estos tramos corresponden a lo que dejó abandonado el contratista anterior en el 2016, y lo que vamos a hacer es garantizar su repotenciación, reparación o reconstrucción.

En total, desde el 2004 hasta cuando se finalice en 2020, la inversión es de $2,9 billones. Hubo alrededor de tres años perdidos por el abandono de las obras, lo que generó nuevos retrasos. Sin embargo, estamos en medio de una demanda de reconvención con ese contratista. La pretensión del Estado es de $1,050 billones.



¿Cuál es el avance en el Puente Pumarejo?



El contrato está previsto para terminar el 31 de diciembre de 2019 y se está cumpliendo con el cronograma por primera vez.



De hecho, en este momento lo ejecutado está por encima de lo planeado. En general el avance es del 86%. Esperamos que la parte estructural del tablero se conecte finalizando el mes de julio o iniciando agosto. Sin embargo, quedan faltando las obras adicionales y todo estaría listo en diciembre. Este proyecto tuvo retrasos al inicio porque fue necesario realizar rediseños por un cambio de normativa, y eso tuvo unos represamientos por los cuales fue necesario modificar los tiempos.



Pero desde que arrancamos nosotros sabíamos que había que hacer adiciones de $140.000 millones, que era plata que no existía y que había que prorrogar a diciembre la obra. Lo hicimos y con esto cerrado por fin se está cumpliendo.



¿Qué obras se adelantan en la Ruta del Sol II?



Después del fracaso de Odebrecht, la vía estuvo abandonada por dos años. En ese tiempo alcanzó un deterioro impresionante y había una serie de obras inconclusas.

En septiembre del 2018 adjudicamos un contrato por $370.000 millones que tiene como finalidad el mantenimiento de la vía existente, y terminar alrededor de 50 kilometros de segunda calzada que estaba iniciada. En este momento el avance físico es del 21%.



Sin embargo, es importante precisar que no se va a tener la doble calzada en la totalidad del proyecto; de los 529 kilómetros, 265 kilómetros serán dobles.



Se espera que en febrero del 2020 se termine la ejecución de esos contratos y que entre en operación la nueva concesión. Esa parte, la de la concesión, está en estructuración.

Si no sale este año (la concesión), el Invías lo incorporaría en su presupuesto. Es decir que el Invías va a tener esta carretera hasta que la ANI, junto al nuevo concesionario, la reciban.



¿Cuál es la novedad en el proceso del puente Hisgaura?



La carretera es del Invías, pero el Fondo de Adaptación fue el que contrató a la constructora, le hizo seguimiento y son los que toman las decisiones.



Por eso emitiremos nuestro concepto cuando recibamos la obra. Por ahora no sabemos si va a entrar a un tribunal de arbitramiento, porque habría que pedir una póliza extendida al contratista con unas exclusiones, porque ellos tienen que responder. Por nuestra parte tenemos que velar porque el puente sea 100% seguro antes de tomar otra determinación.



Adriana Carolina Leal Acosta