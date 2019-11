¿Por qué Bogotá es tan atractiva para el sector de infraestructura?

Bogotá se ubica como una de las ciudades más llamativas en América Latina para el desarrollo de proyectos de infraestructura que le permitirán tener un crecimiento estimado del 3,3 % para este año, según la calificadora Fitch Ratings.



Así lo informó la agencia de promoción Invest in Bogota en la apertura del XVI Congreso Nacional de Infraestructura que se inició este miércoles en Cartagena de Indias y que contó con la presencia de la Secretaria de Estado de Comercio de España, Xiana Méndez Bértolo.



(Infraestructura, uno de los motores para acelerar la economía).



Actualmente, la capital colombiana cuenta con un portafolio amplio de proyectos en transporte, inversión social, renovación urbana y agua y saneamiento, valuados en cerca de 9.000 millones de dólares, entre ellos la construcción de la primera línea del metro.



Esa obra fue adjudicada en octubre pasado al consorcio APCA Transmimetro, conformado por las empresas China Harbour Engineering Company Limited y Xi'An Metro Company Limited, que construirán y operarán por 20 años la primera línea del metro que tendrá un costo de más de 12 billones de pesos (unos 3.477 millones de dólares).



INFRAESTRUCTURA, MOTOR DE CRECIMIENTO



El director de Invest in Bogota, Juan Gabriel Pérez, dijo a Efe que están "cerrando cuatro años de la Administración del alcalde (Enrique) Peñalosa en donde hemos apoyado de una manera especial todo el tema de infraestructura de ciudad".



"Hemos identificado más de 40 proyectos en donde la inversión extranjera juega un rol importante para el desarrollo de la ciudad y hemos hecho un énfasis en tal vez los 10 proyectos prioritarios", afirmó.



Y es que desde 2013, cuando Invest in Bogota integró en su portafolio a la infraestructura como sector priorizado, la agencia ha atraído y acompañado la llegada de 24 empresas internacionales de sectores como ingeniería y consultoría, construcción, logística y fondos de capital.



(Las vías 5G se podrían hacer con la venta de activos estatales).



Durante estos seis años, esas compañías han invertido en la capital más de 180 millones de dólares y han generado más de 1.275 empleos.



BOGOTÁ, CIUDAD DE OPORTUNIDADES



Pérez calificó la capital como una ciudad de "grandes oportunidades" en materia de infraestructura y recordó que en este momento se desarrollan proyectos como hospitales públicos, una planta de tratamiento de aguas residuales para limpiar el río Bogotá y accesos a la ciudad.



"Lo que hace Invest in Bogota es acompañar al distrito en el momento donde ya el proyecto está estructurado, a buscar que se presenten múltiples proponentes para poder desarrollar esos proyectos de infraestructura y acompañarlos en la etapa, incluso de socialización de los propios proyectos", explicó.



A modo de ejemplo, el ejecutivo mencionó que para el proyecto del metro trabajaron con más de 100 empresas que pueden prestar servicios para su construcción como tecnología y "material rodante", pues lo que buscan es "acercar a la empresa internacional con los desafíos de la ciudad".



CONTINUIDAD DE OBRAS



Pérez agregó que la entidad que preside es una entidad que "planea a largo plazo" y que los planes no se terminan cuando termina una administración, púes "durante 2020 vamos a crear un plan estratégico 2021-2025 que nos permitirá hacer los énfasis que la administración le interesa".



"Recibimos muy bien de la administración la creación de una agencia de infraestructura que acompaña todos estos procesos, la continuidad de proyectos estratégicos y por supuesto darle la continuidad, por ejemplo, al Metro de Bogotá", afirmó.



El ejecutivo dijo además que para la administración de Bogotá va "a ser de la mayor relevancia" contar con un "aliado que piensa en la ciudad y que piensa en el largo plazo".



EFE