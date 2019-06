Por vía alterna al Llano solo se puede mover 36% de la carga

Por el deslizamiento de más de 15.000 metros cubicos de tierra en el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio, registrado entre miércoles y jueves, se deshabilitó de manera indefinida esta carretera, por instrucciones del presidente Iván Duque.



Esta decisión, según destacó el viceministro de infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, se tomó teniendo como prioridad la seguridad de los viajeros, y como respuesta a esta situación, se recomienda tomar dos rutas alternas.

La primera opción es tomar el corredordelaTransversal del Sisga(Sisga– El Secreto – Aguaclara – Villavicencio), que suma 338 kilómetros y se recorre en aproximadamente ocho horas.



Por esta ruta, dice el Mintransporte, podrán circular camiones ybusetas de hasta 17 toneladas y “se habilitarán pasos seguidos por horas,con horarios que quedarán establecidos previamente”, señalaron en un comunicado.



Y por el otro lado, se puede tomar el corredor Bogotá – Sogamoso – Aguazul – Villavicencio, que completa 563 kilómetros, y cuyo recorrido tarda once horas.

Cabe aclarar que, según autoridades locales, la reparación de la vía convencional costaría $400.000 millones y el Gobierno Nacional había anunciado un presupuesto de $150.000 millones. Esto, si se tiene en cuenta que, a pesar de ser una vía concesionada, el contrato con Coviandes no incluyó el mantenimiento de los taludes.



LOS REPAROS



El primer problema que identifican los transportadores de carga del país es el incremento sustancial en el tiempo de viaje, y por lo tanto, en los costos operacionales, atribuidos a un mayor gasto de combustible y al incremento de peajes.



En concreto, Colfecar calcula que los sobrecostos son del 40%, y según Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, no todas las empresas están dispuestas a asumir ese precio, especialmente las de hidrocarburos.



“Lo que pasa con los alimentos es que, si aumenta el costo del transporte, se refleja en el aumento del precio en la tienda y el consumidor final debe pagarlo, pero con el petróleo no, porque ellos se basan en el precio internacional, independientemente de lo que pase aquí”, señaló Cárdenas.



Además, de acuerdo con Juan Carlos Rodríguez, presidente de Colfecar, ambas alternativas de ruta son inconvenientes.



Según esta agremiación solamente el 36% de los vehículos de carga que usualmente viajan al llano, podrían hacerlo por la Transversal del Sisga.



“Es necesario tener en cuenta que se permite el paso para los camiones de hasta 17 toneladas, dadas las condiciones y la capacidad de la vía. En este sentido, los vehículos que pueden transitar son camiones pequeños. Pero, de acuerdo a los datos en el Registro Nacional de Despachos de Carga, el 63,5% de la carga que se moviliza entre Bogotá y Villavicencio lo hacen tractocamiones, los cuales tendrán que continuar utilizando la vía por Boyacá”, dijo Rodríguez.



Y agregó que la ruta por Sogamoso implica un sobrecosto por viaje del 108,61%, ya que el recorrido por la ruta tradicional es de aproximadamente 476 kilómetros más que por la ruta tradicional.



Por su parte, Cárdenas agregó que se debe tener en cuenta que los municipios pueden poner sus propias restricciones de circulación, ya que las vías sugeridas no están diseñadas para soportar el tránsito que se espera con este cambio, lo que puede complicar más la situación para el sector.



En cuanto al transporte de pasajeros, EasyFly operará nueve frecuencias hoy y siete el domingo.Mientras que Regional Express tendrá tres frecuencias diarias durante el fin de semana. Satenahará un vuelo diario.



