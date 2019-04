‘Puente Hisgaura es una inversión ineficiente e ineficaz’: Contraloría

Como una inversión ineficiente e ineficaz calificó la Contraloría General de la Nación la obra del puente Hisgaura, tras adelantar una actuación especial de fiscalización a los trabajos de la firma española Sacyr.

De acuerdo con el ente de control, realizada la verificación, se tomó la decisión de abrir una indagación preliminar por $96.725 millones. La Contraloría también advirtió de hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor de $8.185 millones de pesos.



“Las deficiencias en el proceso constructivo del puente Hisgaura no permitieron la entrega de la obra ante la incertidumbre que existe de momento sobre la durabilidad y resistencia del tablero del puente”, señaló



Y además resaltó que a las deficiencias constructivas, atribuibles al contratista, “se suma la falta de rigor técnico y administrativo de las interventorías y de la supervisión del proyecto”.



“Considera la Contraloría que, dadas las deficiencias constructivas detectadas en el puente, el Estado Colombiano aún no ha comenzado a percibir los beneficios de la ejecución de este proyecto que, conforme al plazo inicial del contrato, estaba previsto terminar en noviembre de 2016”, precisó.



En este sentido, la conclusión de la actuación especial es que existe un mayor costo del proyecto en un valor de $5.670 millones, que corresponden a la suma de los costos por ajustes pagados y el costo de la interventoría desde diciembre de 2016 hasta septiembre de 2018, como consecuencia de una gestión ineficiente, antieconómica e ineficaz.



El organismo de control añadió que también existe un detrimento patrimonial por la inversión de $1.885 millones en los puentes La Judía y Sitio Crítico 43, que no fueron construidos.



“No se encontró físicamente obra alguna que mejore las condiciones ni geométricas ni de seguridad de la vía”, puntualizó.