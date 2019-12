Puente Pumarejo, la obra que dinamizará el Caribe

El antiguo puente Pumarejo, que conecta el departamento de Atlántico y Magdalena con una altura de 15 metros, se jubila para ser remplazado por uno de los puentes más anchos del mundo.



(Lea: Los siete puentes ‘insignia’ ya culminados y los 10 que faltan)



Esta estructura, cuya longitud total es de 3,2 kilómetros y tuvo una inversión de más de $800.000, fue inaugurada en una ceremonia donde el Presidente de la República, Iván Duque, mencionó que las grandes obras son consecuencia de las políticas de Estado y de las administraciones que tienen la “vocación de construir pensando en el progreso”.



(Lea: En diciembre Colombia inaugurará el puente más ancho de América Latina)

El puente Pumarejo, en honor a Alberto Mario Pumarejo Vengoechea, mayor promotor de la antigua construcción, es una obra de gran magnitud que beneficiará la movilidad en el Caribe colombiano; además, los barcos accederán a mayor distancia aguas arriba, convirtiéndose en una de las arterias fluviales más importantes del país a 22 kilómetros de la desembocadura del río Magdalena.



También, el Jefe de Estado dijo que el Gobierno ya adelanta estudios para el recorte y la demolición del puente ya existente para permitir así la navegabilidad, manteniendo los dos extremos con una estructura sólida.



“Este puente no es, solamente, uns gran obra; es la demostración de la pujanza de un país que piensa en grande y que no va a dejar nunca de hacerlo”, afirmó Duque, que durante su discurso agradeció la participación y gestión de varios integrantes del Gobierno local y nacional como el alcalde de Barranquilla, Alex Char, la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, la Ministra de Transporte Ángela Orozco y el Gobernador Eduardo Verano.



La ceremonia también contó con la presencia del exvicepresidente del gobierno de Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras, a quien Duque hizo un reconocimiento por su gestión para con la obra en su pasada administración.



“Quiero agradecer al doctor German Vargas Lleras. Una obra que dimensionó la transformación de nuestra costa Caribe, mi reconocimiento a usted y a quienes lo acompañaron en esa tarea”, mencionó el Presidente.



Por otra parte, la transformación vial es otro de los hitos que resaltó puntualizando que el corredor de Ciénaga – Barranquilla, que conecta con la estructura del nuevo puente, debe ser ampliada para aumentar la conectividad de la región.



Adicionalmente, Duque agradeció a la bancada del departamento del Atlántico y a parlamentarios, no solo por la obra, sino también por lo ocurrido haciendo alusión a la Ley de Crecimiento Económico para que “invirtamos más y tengamos más recaudo para que se pueda gastar en lo social, en salud, reducir aportes de los pensionados más pobres, incentivar la contratación de los jóvenes, expandir vías terciarias”, entre otras razones expuestas por él.