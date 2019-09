Sector inmobiliario y de edificaciones produce 2,4 millones de empleos

Las actividades Inmobiliarias y de edificaciones generan unos 2,4 millones de empleos y representan el 15% del PIB Nacional, razón por la cual las medidas para impulsar la edificación llevará a estimular la economía del país.



(ANI genera más de 100.000 empleos en el país).

“El sector inmobiliario genera miles de empleos más allá de la construcción de obras nuevas, mediante las obras de remodelación pero también de toda la cadena de complementos de decoración y adecuación. Participa con el 15% del PIB Nacional y del empleo, por eso celebramos las recientes medidas para impulsar la edificación de vivienda”, dijo María Clara Luque, presidente de Fedelonjas durante la instalación del Congreso Nacional Inmobiliario que se inauguró este jueves en Cartagena.



“El Gremio Inmobiliario considera que quienes ejerzan la actividad inmobiliaria deben cumplir unos requisitos mínimos para que ese intermediario pueda realmente proteger el patrimonio de compradores y vendedores. El mercado de los arrendamientos está jalonando la venta de vivienda nueva y usada y crece, precisamente, porque existen las empresas inmobiliarias que resguardan y administran esos inmuebles pero está creciendo la informalidad”, agregó durante el evento que reunió cerca de 500 profesionales inmobiliarios, constructores y avaluadores.



Al respecto, el Ministro de Vivienda Jonathan Malagón explicó que dentro de las políticas gubernamentales también se han incluido otras medidas que estimulan el mercado de los bienes usados porque son una solución importante como los mejoramientos de vivienda y la inclusión de subsidios para la vivienda rural.



“En este gobierno hemos entregado 42.000 subsidios, más del doble de lo entregado históricamente y tenemos que seguir trabajando en la vivienda no social porque contribuye con el 79% del PIB residencial y debemos ser equitativos entre lo social y el crecimiento económico porque la política de vivienda no puede darle la espalda al resto de realidades”, agregó el Ministro Malagón quien explicó que los subsidios están garantizados hasta el 2025.



El Ministro de Vivienda también indicó que “se registran 121.043 iniciaciones de vivienda VIS y 110.935 mejoramiento de hogares beneficiados. El sector inmobiliario ha logrado mantener el desempeño en el 3% y ha sido aportante neto al PIB aunque edificaciones caiga. La preocupación está en la Vivienda No Social, de nada sirve que la VIS crezca porque no vamos a tener cambios relevantes en el PIB hasta que la NO VIS no vuelva a crecer”.



Adicionalmente, el Ministerio de Vivienda distinguió a María Clara Luque con la medalla Patricio Samper Gnecco, que es la máxima condecoración otorgada por la cartera a los personajes que impulsan el sector, por la destacada labor que la directiva ha ejercido durante sus 4 años de presidencia.



Para el economista e investigador de Fedesarrollo Mauricio Reina, el gran lunar está en el desempleo nacional que va subiendo anualmente. Una hipótesis es que se ha recibido a 1,5 millones de venezolanos lo que, claramente afecta porque nuestra economía no es capaz de absorber una cifra tan alta.



Para el exministro Guillermo Perry, “lo que pasó con la ley de financiamiento fue grave, porque en realidad se está desfinanciando. Esto aún se puede arreglar porque si no lo arreglamos sería gravísimo para las finanzas dentro de una recuperación que iba relativamente bien”.