TransMilenio por la AV. 68 se adjudica, pese a la oposición de López

En manos de cuatro consorcios quedó la responsabilidad de construir la troncal de TransMilenio por la Avenida 68, la cual tendrá una longitud de 17 kilómetros y 21 estaciones dispuestas en 10 localidades. Kennedy, Tunjuelito, Puente Aranda, Fontibón, Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá, Teusaquillo y Barrios Unidos.



(Lea: Claudia López, ‘maniatada’ para decidir sobre futuro de TM por la 68)



Consorcio Eucarístico Carrera 68, Consorcio Infraestructura Avenida 68, Consorcio LHS y Constructora Concreto S.A. deberán levantar la línea tronca, construir ciclorrutas y hacer otras intervenciones urbanas en nueve tramos.



(Lea: La red vial de TransMilenio crecería 22,4% en cinco años)

El IDU adjudicó la obra este jueves, luego de que la licitación fuera abierta el 1 de noviembre de 2019, cuando Enrique Peñalosa aún era alcalde de Bogotá.



Horas antes, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, explicó que estaba "de manos atadas" ante este proyecto de movilidad que ella rechazó en campaña.



"Yo no quiero esa troncal, ustedes no votaron por esa troncal. Pero, nadie ha objetado jurídicamente esa licitación, ni un juez ni la Procuraduría. Nos quedan pocas horas... a lo largo de la audiencia, si un juez o la Procuraduría nos da orden de suspender, podríamos hacerlo. Si no, muy a pesar, no podemos detener esta obra", explicó en su momento López.



El IDU aseguró que este proyecto tendrá "una estación intermodal en la avenida Primero de Mayo donde los ciudadanos tendrán un paso subterráneo para poder acceder a la primera línea del metro y a los vagones de TransMilenio".