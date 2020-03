Transporte público de ocho ciudades se alista para rodar

Archivo particular

Mientras en siete capitales del país ya ruedan hace más de una década diferentes Sistemas Integrados de Transporte Masivo (Sitm), como por ejemplo Metrolínea -de Bucaramanga-, Transmetro -de Barranquilla-, TransMilenio, MIO -de Cali-, entre otros, en ocho ciudades intermedias (con poblaciones entre 250.000 y 600.000 habitantes) están por comenzar a operar diferentes Sistemas Estratégicos de Transporte Público (Setp).



En la lista de las ciudades que preparan la puesta en marcha de sus Setp desde hace varios años están: Santa Marta, Sincelejo, Montería, Valledupar, Armenia, Pasto, Popayán y Neiva.

Para este propósito, el Gobierno Nacional, de la mano de organismos como Banco Mundial, CAF y BID, tiene el compromiso de invertir $1,7 billones. Mientras que los entes territoriales tendrán la responsabilidad de aportar cerca de $838.000 millones.



Sin embargo, en las ciudades mencionadas algunos factores como la piratería en el transporte –que ha dado lugar a la expansión del mototaxismo–, llegar a acuerdos con los transportadores públicos tradicionales, la llegada de nuevas administraciones y la consecución de recursos suficientes para adelantar obras de infraestructura para la implementación de los Setp, son algunos de los desafíos que se han interpuesto en el camino.



Juan Camilo Ostos, viceministro de Transporte, dijo a Portafolio que el gran reto que tienen los mandatarios de estas urbes radica en respaldar la puesta en marcha de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público (Setp).



“En la mayoría de los sistemas estratégicos se han completado vías, paraderos, intercambiadores, ciclorrutas, entre otros (como espacio público). Ahora vienen otras obras necesarias como patio portales y patio talleres”, explicó el Viceministro.



Ahora, tras varios años de trabajo entre el Gobierno Nacional, organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID, ya están cerca de iniciar operación de sus Sistemas Estratégicos de Transporte Público las ciudades de Neiva, Popayán, Santa Marta, Pasto y Montería las cuales darán paso a la concesión de los contratos.



“El Plan Nacional de Desarrollo contempló la flexibilización de muchas características como el recaudo el cual lo pueden hacer los mismos concesionarios y transportadores”, indicó el viceministro Ostos.



Por otra parte, gracias al Plan de Desarrollo del actual Gobierno se permitió el despegue de fondos de estabilización de la tarifa de los sistemas lo cual, sin duda, apunta a su sostenibilidad de cara a los próximos años.



Por ahora, para continuar con la tarea de implementación, el Gobierno trabaja en el nombramiento de los gerentes de los entes gestores de los sistemas. Asimismo, afrontar la ilegalidad en el transporte, de la mano de las autoridades regionales, será fundamental para lograr una demanda de pasajeros sostenible.



“La cosecha está próxima a comenzar, pues esperamos que Santa Marta sea el primer sistema estratégico que comience a funcionar para atender una demanda de 220.000 usuarios al día. Los trabajos de infraestructura están bastante avanzados y falta el cierre de la estructuración técnica, legal y financiera", contó Ostos.



Por su parte, el presidente de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, dejó claro que no hay ningún alcalde que no vaya a darle prioridad a la implementación de estos sistemas.



“Con su puesta en marcha se mejora la movilidad, los ciudadanos tendrán más tiempo para compartir con sus familias y, también, se desestimulará el uso de otros vehículos como las motocicletas”, indicó Toro quien destacó que las obras realizadas en las ciudades para los Setp ha generado positivos impactos en materia de urbanismo y, también, un cambio de la visión de la ciudadanía hacia los bienes públicos.



63% DESEMBOLSADO



Hasta el momento, según datos del Ministerio de Transporte, de los $1,7 billones de la Nación para los Setp han sido desembolsados un 63% de los recursos.



Además, lo que muestran las cifras del Gobierno Nacional es que entre la Nación y los entes territoriales se han destinado $16 billones al desarrollo e implementación de sistemas masivos y estratégicos en 15 ciudades colombianas.



De cara a los próximos dos años, en las cuentas del Gobierno Nacional está el propósito de destinar $2 billones a la financiación de sistemas de transporte público. No solo terminarán por completarse los sistemas estratégicos, sino que se proveerán recursos a importantes obras como Regiotram de Occidente y a las troncales de TransMilenio que se unirán al futuro Metro de Bogotá.

​

OBRAS EN LAS CIUDADES



Para la implementación de los Setp, en ciudades como por ejemplo Neiva, Santa Marta y Sincelejo se han entregado recientemente obras como el Intercambiador Bicentenario (de Neiva), la Terminal de Transferencia de Gaira (Santa Marta) y paraderos que renovaron el espacio público de Sincelejo (en esa ciudad operará el sistema Metro Sabanas).



Por otra parte, en ciudades como Armenia (donde se han rehabilitado 27 km. de vías para el Setp, están por realizarse obras como la Terminal de Puerto Espejo para la cual ya hay cuatro consorcios interesados.



Por ahora, ciudades como Ibagué y Manizales han manifestado su interés para contar con buenos sistemas de transporte público.