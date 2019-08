Integración de U. Jorge Tadeo Lozano y Cinset

Al completar casi un año de conversaciones y acuerdos, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica Cinset, han culminado el proceso de integración institucional para fortalecer su convergencia en términos de orientación hacia los grupos intermedios de la sociedad, las clases medias, el desarrollo local y regional, su esfuerzo en pro del conocimiento, las artes, la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y el desarrollo sostenible.



(Lea: Las universidades colombianas más ‘verdes’ y sostenibles del mundo)



La noticia se recibe con entusiasmo pues viene a ser una estrategia de fortalecimiento institucional que hace una ruptura en el penoso ciclo de desaparición de centros tecnológicos autónomos sectoriales que no lograron consolidar procesos de sostenimiento.



La Tadeo Lozano es una Universidad reconocida por su vocación de construir oportunidades de alto nivel para la educación de jóvenes provenientes de clases y ciudades intermedias en los campos de las artes, las ciencias económicas y administrativas, las ciencias biológicas, las finanzas y el comercio internacional, el diseño y la ingeniería.



Dispone de una infraestructura de excelencia la cual forjó a través de una admirable estrategia de renovación urbana en nuestra capital y de una proyección regional de mérito hacia la región Caribe. Tiene los más altos estándares de acreditación, un cuerpo docente y un estamento directivo que guarda fielmente el espíritu fundacional que se afinca en la Expedición Botánica y no oculta su consideración ética, su espíritu libertario y su compromiso social.



Cinset ha sido a lo largo de los 32 años de vida institucional, el Think Tank de la PYME colombiana. Casi doscientos proyectos y programas con muy variados auspiciadores de los ámbitos gremial, gubernamental, multilateral y empresarial, 70 publicaciones registradas, 75 consultores asociados y más de dos mil empresas de tamaño intermedio asistidas en planta marcan los logros alcanzados por una entidad que recibió la cooperación de la Fundación Konrad Adenauer, la acreditación de Colciencias y sus certificaciones de calidad de calificadores reconocidos .



Allí han tenido su ideación y base de propuesta, la Ley Mipyme, la creación del Fondo Nacional de Garantías, la fusión del IFI y Bancoldex, la política ambiental para la PYME, los grupos asociativos y cooperativos de las empresas medias, los programas de calificación gerencial , las ventanillas ambientales y el Centro Cultural Colombo Indio con su biblioteca Rabindranath Tagore.



Cinset ha entregado a la Tadeo su sede institucional en el barrio La Castellana y el conjunto de sus activos en donación, la Universidad mediante convenio ha aceptado la responsabilidad de preservar el legado y la orientación misional de Cinset a través de proyectos institucionales en los cuales merced al esfuerzo conjunto de consultores y docentes, se espera presentar a los auspiciadores iniciativas que aseguren la continuidad y expansión de las actividades de investigación, consultoría, innovación y emprendimiento.



Las acciones de capacitación estarán a cargo del área de educación continuada de la Universidad. Quienes hemos sido parte de las dos instituciones celebramos esta decisión de gran beneficio para el país y le brindamos los mejores augurios.



Juan Alfredo Pinto Saavedra

@juanalfredopin1

www.juanalfredopinto.com