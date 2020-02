Investigarán a Allianz por presunto vínculo comercial con Uber

Por violación a las normas reguladoras de transporte y por su vínculo comercial con Uber, la Superintendencia de Transporte abrirá investigación y formulará pliego de cargos contra Allianz Seguros.



(Lea: Esto le responden los taxistas a Uber por su regreso a Colombia)



Según la entidad, la investigación obedece a que, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 105 de 1993, pueden ser sujetos de sanción, entre otros, las personas que violen o faciliten la violación de las normas reguladoras de transporte.



(Lea: Arrendamiento de vehículos, la clave de Uber para su regreso al país)

Con base en lo anterior, la Supertransporte radicó dos requerimientos de información a Allianz que no se contestaron o se contestaron de manera tardía, en el que preguntaban la fecha en el que se inició la alianza comercial con Uber, en qué consiste esa y bajo que figura jurídica se realizó.



De acuerdo con la Supertransporte, al no haber suministrado la información solicitada, se estaría presuntamente obstaculizando la función de vigilancia del organismo de control, en la medida en que la información fue solicitada en ejercicio de las funciones propias e inherentes de la misma.



En un término de 15 días la Allianz deberá presentar descargos, y solicitar o aportar las pruebas para demostrar que no tiene ninguna relación con la compañía de transporte.