Iván Duque lleva a la ONU su ‘dossier’ contra Maduro

El presidente de Colombia se mostró más crítico que nunca con el gobierno de Nicolás Maduro, y lo hizo en el escenario con mayor repercusión del mundo, delante de todos los líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU, a quienes les dijo abiertamente que el régimen de Venezuela forma parte del terrorismo internacional.



“Señoras y señores, es el momento de llamar las cosas por su nombre: la dictadura venezolana es un eslabón más de la cadena del terrorismo transnacional”, resaltó el mandatario, explicando que “sus estructuras corruptas son servidoras de los carteles de la droga, sus alfiles son secuaces de la mafia y alimentan la violencia en Colombia; refugian a asesinos y violadores de niños, y quienes ignoran estos oprobios son cómplices de la dictadura”.



Junto con sus acusaciones, el Presidente mostró un documento que entregará a la ONU. “Mi Gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia”, añadió.



Según explicó la Presidencia, el informe de 128 páginas tiene la “finalidad de dar a conocer y alertar a la comunidad internacional sobre la evolución de las acciones terroristas de estos grupos armados organizados, que cuentan con el apoyo y la protección de la dictadura de Nicolás Maduro.



A través de la ONU se hace un llamado al fortalecimiento de la cooperación internacional instando a tomar acciones que contrarresten la amenaza de los mencionados grupos”. Este incluye, entre otras, las descripciones de la relación, sus ubicaciones, actividades y las estrategias de Colombia en este sentido.



Este nuevo encontronazo entre Colombia y Venezuela tiene lugar en un momento de grandes fricciones entre ambos países, después de que se produjeran varias incursiones militares del régimen al territorio nacional, se acusara a Maduro de auspiciar a los líderes de las guerrillas y se hicieran amenazas de un posible conflicto armado.



Sin embargo, Duque también utilizó su discurso ante la 74 Asamblea de la ONU para dejar claro que “Colombia no es y nunca será un país agresor ni se dejará provocar por insinuaciones belicistas”, al tiempo que reiteró que “Venezuela necesita el cese de la usurpación, la instalación de un gobierno de transición hacia la democracia, la convocatoria a unas elecciones verdaderamente libres y la recuperación del imperio de la ley”, y comparó a Maduro con los “crímenes del expresidente serbio Slobodan Milosevic en Yugoslavia”.



Frente al discurso, los expertos dudan de si fue lo mejor para presionar a Maduro. “Creo que es un mensaje coherente, pues Duque como candidato anunció cero tolerancia contra Maduro.



Pero creo que es poco efectivo, la Asamblea sirve para visibilizar temas, pero creo que esto es algo que ya está en las agendas del mundo y el régimen no necesita más descrédito, al tiempo que no es un espacio que derive en más sanciones económicas.



Además, creo que el estilo es demasiado confrontacionista y nos pone al borde de una disputa contra Venezuela muy riesgosa. Creo que el discurso debería haberse centrado más en el problema migratorio”, asegura Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.



Eso sí, Duque logró el respaldo en las críticas contra Maduro de muchos de los países congregados en la Asamblea de la ONU.



Por supuesto, uno de los más importantes fue el apoyo de Donald Trump, quien resaltó que seguirá “apoyando al pueblo venezolano cada día hasta que sean finalmente libres de esta terrible opresión”.



LUCHA CLIMÁTICA Y MULTILATERALISMO



Aunque las actividades de Iván Duque en Nueva York estuvieron en gran medida marcadas por la crisis venezolana, este no fue el único llamamiento que hizo el Jefe de Estado respecto a algunos de los temas más importantes de la agenda internacional.



Uno de ellos es la lucha contra el cambio climático, el cual se ha establecido como uno de los focos de esta edición de la Asamblea de la ONU, principalmente por la presencia de la joven activista Greta Thunberg y su crítica a los líderes mundiales por su inacción.



En este sentido, el mandatario colombiano puso de relieve en uno de los páneles que se celebraron sobre el asunto que “no seremos victoriosos si no incluimos en nuestra agenda la defensa irrestricta de los bosques tropicales, lluviosos y primarios”.



También, en lo que tiene que ver con otra de las principales crisis que afecta a la economía colombiana, respecto a los bajos precios del café, el Presidente hizo un llamado para que se ayude a cerrar la “brecha abismal” que existe entre agricultores y compradores, pidiendo de nuevo que se paguen primas más altas por la compra del grano.



“Los ingresos que se quedan hoy para los pequeños productores no llegan ni siquiera al 10% del valor total de esa cadena. Eso muestra que los recursos de intermediación entre quienes transan el producto y quienes realmente lo producen en las zonas más profundas de nuestros países, tiene una brecha abismal y es nuestro deber trabajar para cerrarla”, dijo en una reunión entre 30 países productores.



Y otro de los mayores aspectos es que, frente al llamado al nacionalismo que hizo Donald Trump en el primer día de las sesiones, Duque se alineó con los países que defienden el multilateralismo.



El Presidente reiteró, además, que problemas como el narcotráfico, la corrupción, Venezuela o la migración son temas globales que solo se pueden resolver con esa cooperación internacional. “(El de Venezuela) no es un conflicto geopolítico, es una acción de sentido común y de mantener el principio del multilateralismo, que tiene tolerancia cero”.



Cabe decir que Duque pidió efectuar un “bloqueo diplomático” contra Maduro, pues es “una amenaza regional” que viola la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU.