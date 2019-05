JEP decide no extraditar a Jesús Santrich

Esta determinación de no extraditarlo puede ser apelada, en este caso es la Procuraduría la que puede impugnar la decisión.

Este miércoles, la Justicia Especial para la Paz (JEP) denegó la extradición del exlíder de las Farc, Jesús Santrich, requerido en Estados Unidos por narcotráfico, y solicitó a la Fiscalía dejarlo en libertad.

“JEP Colombia aplica la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández porque las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización. Se ordena a Fiscalía de Colombia disponer libertad inmediata”, afirmó el tribunal en su cuenta de Twitter.



Tras conocer la decisión de la JEP, el procurador general, Fernando Carrillo, dijo a periodistas que presentará un recurso de apelación porque, en su concepto, "procedía en este caso conceder la extradición de Jesús Santrich".



En la ciudad de Pereira, Carrillo sostuvo que el Ministerio Público "insistirá en que de acuerdo con las reglas de procedimiento de la JEP, el caso de Santrich debe continuar su estudio ante la Corte Suprema de Justicia, quien tendrá la decisión final sobra la situación jurídica del exguerrillero".



Santrich, uno de los excomandantes de línea dura de la otrora guerrilla comunista, está preso en la cárcel de máxima seguridad La Picota tras ser capturado el 9 de abril de 2018 por supuestamente participar en el envío de cocaína a Estados Unidos después de la firma del acuerdo de paz en 2016.



El exlíder estaría implicado en el envío de diez toneladas de droga entre junio de 2017 y abril de 2018, cargos que niega y que asegura son parte de un "montaje judicial" de Estados Unidos y la Fiscalía de Colombia.



El histórico pacto de paz establece que los guerrilleros que cometan delitos después de la firma del pacto serán juzgados por la justicia ordinaria y perderán los beneficios del acuerdo, entre ellos la no extradición.



El caso Santrich ha enfrentado a la JEP y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, por diferencias en la interpretación de las facultades que tiene la justicia transicional. La Fiscalía sostiene que la JEP solo está habilitada para certificar la fecha de ocurrencia de los presuntos delitos, como lo establece su reglamentación aprobada en el Congreso. Pero la jurisdicción especial apela a una normativa que le otorga potestades más amplias, como conocer las pruebas en casos de extradición, evaluar la conducta y el "procedimiento adecuado" que se debe seguir contra un acusado.



Además, Estados Unidos ha presionado por la extradición del excomandante guerrillero. De 52 años y con deficiencia visual, la detención de Seusis Paucias Hernández ha provocado airadas protestas del ahora partido de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).



El exjefe negociador de la exguerrilla, Iván Márquez, declinó ocupar en julio el escaño en el Senado que le garantiza el acuerdo de paz para el periodo legislativo 2018-2022, en protesta por el encarcelamiento de Santrich. Desde entonces se desconoce el paraje de Márquez y otros exguerrilleros que denuncian incumplimientos en lo acordado para superar medio siglo de conflicto armado.