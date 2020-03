Jueces niegan medidas cautelares a .Co Internet

El consejo de Estado, a través de la sala de lo Contencioso Administrativo (sección tercera) negó las pretensiones de la firma .CO Internet S.A.S., actual administrador del dominio del país y no prosperaron las reclamaciones contra la Nación, en cabeza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La compañía se opuso a que se sacara a licitación ese contrato y a que no le renovarán la administración del mismo.



(Una semana decisiva en la licitación del dominio .Co).

La compañía pretendía la prórroga del contrato de concesión n.° 19 de 2009 y el Estado optó por un proceso licitatorio.



La firma .CO Internet S.A.S. buscaba que el Gobierno acudiera a un tribunal de arbitramento, luego de que no logró que se suspendiera la búsqueda de interesados en el negocio.



Sobre la posibilidad de que un contrato de concesión sea prorrogado automáticamente, la Corte Constitucional había declarado inexequibles las expresiones ‘automáticamente’ y ‘dentro del año siguiente a la prórroga automática, se procederá a la formalización de la concesión’.



Y así el Consejo de Estado indica porque no son procedentes las medidas solicitadas por la empresa privada a pesar de invocar el TLC con Estados Unidos como instrumento para conseguir que le mantenga el contrato de administración.