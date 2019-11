La Adres giró a las EPS 3,88 billones de pesos en octubre

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), reveló la cifra de giro mensual de octubre que hizo a las EPS, IPS y proveedores de servicios y tecnologías de salud.



Para el décimo mes del año, se destinaron recursos por el orden de los 3,88 billones de pesos con los que se hace la financiación de la prestación de servicios de salud de los afiliados a los regímenes contributivo y subsidiado en Colombia.



(Durante el 2019, el Adres ha girado $14,5 billones a la salud).

Para el caso del aseguramiento en salud de los afiliados al régimen contributivo, la entidad hizo el giro de 2,11 billones de pesos derivados de los cuatro procesos de compensación.



El 94,38% de estos recursos fueron para financiar los servicios de salud incluidos en el Plan de Beneficios (1,99 billones de pesos), el 3,47% fue para la provisión de incapacidades por enfermedades generales de los afiliados al sistema de salud colombiano, es decir, 73.005 millones de pesos y el 2,16% son dineros para que las EPS adelanten actividades de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, esto estuvo por el orden de los 45.430 millones de pesos.



Así mismo, en octubre la Adres hizo la transferencia de recursos a las EPS por el orden de los 70.484 millones de pesos para la cobertura de 18.115 licencias de maternidad y paternidad en el país.



Del total de dineros, que la entidad destinó al régimen contributivo, se estima que el 24,01% equivalente a 477.095 millones de pesos se hizo de manera directa a 1.834 prestadores y proveedores de servicios y tecnologías en salud.



Estos dineros fueron en nombre de las EPS: Medimás (Contributivo y Movilidad), Coomeva, Cruz Blanca, SOS, Saludvida (Contributivo y Movilidad), Famisanar, ComfaCundi, ComfaHuila, ComfaNariño, Capresoca, ComfaGuajira, ComfaSucre, Convida, Capital Salud, Savia Salud, Asmet Salud, Ecoopsos, Comparta, Ambuq, Dusakawi, Coosalud (Contributivo y Movilidad) y Emssanar.



(‘Adres no tiene investigaciones fiscales por desvío de recursos’).



De igual forma y para garantizar el aseguramiento en salud de los afiliados al régimen subsidiado, la entidad también destinó 1,77 billones de pesos; de los cuales un 24,02%, equivalente a 426.198 millones de pesos, lo giró a las EPS y el 75,98% restante, equivalente a 1,35 billones de pesos, se lo dio directamente a 3.150 IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, estas se encuentran autorizadas por 43 EPS que aplican giro directo del régimen subsidiado.



En el balance de este año, enero y octubre, la entidad ha girado en total 36,13 billones de pesos, de los cuales 17,80 billones de pesos fueron para el régimen contributivo y 18,33 billones de pesos para el subsidiado.



De igual forma, en el 2019 se han reconocido licencias de maternidad y paternidad por el orden de los 662.281 millones de pesos.



En comparación con el mismo periodo del año anterior los giros por régimen contributivo han aumentado 7,4% y en el subsidiado, 13,34%.



Hasta octubre, abril fue el mes en el que menos recursos han sido destinados por la Adres para la salud de los colombianos por el orden de los 3,5 billones de pesos para la atención de 42,6 millones de afiliados.En el cuarto mes del año, 465.474 millones de pesos se dieron a las EPS y $1,3 billones fueron para las IPS bajo la modalidad de giro directo.



Mientras que octubre ha sido el mes en que más recursos se han destinado para la atención de los 43,4 millones de afiliados al sistema de salud.



RECOBROS NO FINANCIADOS



En octubre también se adelantó el reconocimiento y pago de 273.915 millones de pesos por concepto del giro previo de los recobros por tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC, radicados durante este mes. Dicho valor fue girado en un 79% a 237 IPS y proveedores de servicios de salud, mientras que el 21% restante se pagó a las entidades recobrantes.