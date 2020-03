La Bolsa de Colombia terminó la semana en números verdes

La semana que está terminando en Colombia es inédita. Nunca la población había sido obligada a aislarse para evitar el contagio con la propagación de una pandemia, como en este caso con el coronavirus.



Y como consecuencia de que este es un fenómeno mundial, los mercados en todos los países han sufrido fuertes altibajos y, a pesar de que está de por medio una crisis de la salud, en el caso colombiano estos estuvieron volátiles, pero no sufrieron grandes pérdidas.



Acciones con tendencia favorable, a excepción de casos de empresas afectadas por la coyuntura como Avianca, que tiene parqueada su flota de aeronaves comerciales fueron la tendencia durante estos días y el dólar, con una dinámica a la baja tras fuertes alzas, marcaron la tónica.



Para Julián Cárdenas, economista de Protección, lo que ha venido sucediendo en estos días es el “reflejo de no saber para dónde va la crisis, que es la naturaleza de estas coyunturas”.



El analista considera que a pesar de las subidas y bajadas de los mercados del dólar y acciones, “fue positivo porque los líderes mundiales aseguraron US$5 billones para tratar de evitar que los efectos de la pandemia sean tan graves”.



Otro elemento positivo, en medio de la crisis de la salud mundial es que los mensajes que se han visto son conciliadores “para asegurar que no se interrumpan las cadenas de suministro”, dijo.



En el caso de Colombia el dólar, tras dos semanas previas de fuertes alzas, al cierre de ayer viernes registró una caída de 37 pesos frente a una semana atrás.



Una señal que también están viendo los mercados es que tras la crisis, en todos los países van a quedar las bases para una fuerte recuperación por los estímulos y suministros de liquidez que se han estado implementando.



De la misma manera, en el mercado local de acciones se presentaron más noticias positivas que negativas pues no obstante el caso de Avianca, hubo títulos con buen resultado y como hacen parte de la canasta del índice Colcap, de la Bolsa de Valores de Colombia, impulsaron el 24,78% durante la semana.



Para el economista de Protección, la buena noticia para Colombia es que como “somos de los últimos en recibir el impacto del coronavirus, cuando ya nos toque la parte dura de la pandemia, se podría estar dando la recuperación de países como China”, aunque señaló como elemento negativo la persistencia de los bajos precios del petróleo.



