La caída de precios del petróleo afectaría cuentas fiscales en 2021

Apenas van dos meses del 2020, pero este inicio de año se ha caracterizado por estar lleno de volatilidad.



A finales de 2019 en China se estaba gestando el Covid-19, virus que ya ha cobrado la vida de más de 2.800 personas en el mundo y ha contagiado a otras 84.000. Su rápida expansión tiene a los mercados con ‘los pelos de punta’, debido a sus repercusiones en la economía global, con mayor impacto en la del país asiático en mención.



Según las estimaciones más recientes hechas por Business Insider y Bloomberg, la crisis del coronavirus podría tener un impacto de entre US$200.000 y US$570.000 millones.



Cantidad que supone un 0,7% del PIB mundial y “contrasta con los US$30.000 millones que costó la epidemia del síndrome respiratorio agudo (Sars) de 2003, y cuyo efecto se centró fundamentalmente en China, según datos de Jong-Wha Lee y Warvick J McKibbin”, indica un informe de PwC.



A raíz de esta situación global, la demanda de petróleo ha caído en lo corrido del año, llevando a los precios del Brent a registrar un descenso de 35,47% en su cotización con corte al viernes pasado.



Es más, en esa última jornada el valor del barril fue de US$50,52, dato que no se registraba desde el 24 de diciembre de 2018. Además, este precio ha sido el más bajo del año en curso.



A pesar de que Colombia no es un país petrolero, sí depende mucho de ese renglón, dado que más del 50% de las exportaciones nacionales son del sector minero energético y los recursos que este genera aportan gran parte de la caja del estado colombiano, razón por la que los choques externos como el mencionado terminan afectando las cuentas fiscales del país.



Aunque en el Plan Financiero 2020, presentado por el Ministerio de Hacienda a inicios de febrero, se hacen cuentas nacionales con un Brent a US$60,5 por barril, es decir, US$10 por encima del dato de cierre en la jornada del viernes, expertos explicaron que la caída de los precios del petróleo de este año tendrían un impacto es en la cuentas fiscales de 2021 y no en las del presente año.



De acuerdo con José Ignacio López, director de investigaciones de Corficolombiana, por cada dólar por debajo del precio de crudo estimado en las cuentas, se pueden dejar de recibir entre US$250.000 y US$300.000 millones.



En línea con esto, planteó que “si el promedio 2020 de Brent fuera US$5 por debajo de las cuentas del Gobierno, los ingresos petroleros serían aproximadamente $1,5 billones menos”.



Sin embargo, explicó que “no todo afecta el ingreso fiscal de este año, porque los dividendos de Ecopetrol ($7,2 billones para el Gobierno, cuando inicialmente esperaban $6,5 billones) ya están seguros. Los impuestos que se pagan por anticipos y retenciones tampoco se afectan tanto en 2020. El impacto sería más a 2021”, porque este año ya se repartieron los dividendos con las utilidades de 2019.



De otro lado, dijo que “en las cuentas del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019, estimamos que el ingreso petrolero que espera el Gobierno en 2021 es de $13,9 billones. Un escenario de Brent promedio 2020 a US$55 reduce en 12% el ingreso petrolero, aproximadamente”.



Según comentó Carlos Leal Niño, presidente de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), “con una exportación promedio de 600.000 barriles diarios aproximadamente, la disminución del precio del crudo por cada dólar significa una pérdida de US$18 millones mensuales”.



En línea con lo ya mencionado, Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, señaló que debido a que gran parte de los ingresos de la Nación dependen del petróleo, “el hecho de que estos estén descendiendo de una manera tan agresiva puede llegar a abrir un hueco hacia 2021 por menores ingresos y aportes de Ecopetrol y otras firmas (...) El Gobierno puede tomar varias medidas como hacer una reforma o vender activos”.



Además, el experto dijo que aunque siempre se ha hablado del tema, para que la economía deje de ser tan vulnerable a los choques externos, hay que hacer mayores esfuerzos en la diversificación de la misma.



De otro lado, Daniel Velandia, director de Investigaciones Económicas de Credicorp Capital, explicó que el precio del petróleo relevante para las cuentas fiscales es el del año anterior.



Velandia también dijo que “el movimiento de los precios en 2020, pone en riesgo a las metas fiscales de 2021, dado que las utilidades de las compañías se van a ver perjudicados este año eventualmente y eso es lo que se transferiría al Gobierno el periodo que viene”.



Por último, indicó que “es muy pronto para decir si va a haber un efecto o no. Este año puede haber un golpe vía precio de producción, entre otros, por lo que llevaría al Gobierno a tener que cortar el gasto público para tener que cumplir la meta del déficit de 2,2% del PIB este año. Ya para 2021, dependerá del promedio que específicamente muestre el precio del petróleo a lo largo de 2020”.



Según un informe de Bancolombia, respecto al coronavirus, “los mayores efectos de tipo macroeconómico para nuestro país pueden venir desde el canal financiero (tasa de cambio y precio de las materias primas, en especial petróleo), puesto que desde el canal real los vínculos del país con China son en su mayoría limitados.



Valerie Cifuentes M.