‘La credibilidad del Dane debe cuidarse siempre’, dice Perfetti

La polémica desatada en los últimos días por las declaraciones del actual director del Dane, Juan Daniel Oviedo, sobre supuestos sesgos en los cálculos del PIB y de los censos de Población y Agropecuario, puso en juego la credibilidad de la entidad encargada de las estadísticas económicas y sociales claves.



Oviedo cuestionó el año pasado las cifras del producto interno bruto (PIB) departamental e incluso el del PIB en 2017, asegurando que las cuentas no le cuadraban. El ‘espejo retrovisor’ de Oviedo se repitió esta semana cuando dijo que el Censo Nacional Agropecuario y el de población del 2018 “estuvieron asociados con el ciclo político, y tuvieron dificultades de planeación presupuestal y operativa”.



Esto rebosó la copa del exdirector del Dane, Mauricio Perfetti, quien luego de recibir las críticas, accedió a responder un cuestionario de Portafolio, y le salió al paso a la actual administración, desmintiendo las versiones sobre presuntos sesgos en los resultados de las principales cifras del país.



Su sucesor en el Dane ha cuestionado la calidad de varios trabajos. Comencemos por los datos de crecimiento del PIB del 2017, que fueron revisados a la baja...



Lo primero que quiero anotar es que no entraré en ninguna polémica, solo me voy a referir a datos y a hechos sustentados en la metodología internacionalmente aceptada y basada en sistemas de cuentas nacionales. La revisión del dato de crecimiento del 2017 en 0,4 puntos porcentuales llama la atención por su magnitud, pues en quinquenios recientes no se había observado un ajuste de esta dimensión.



Es importante tener en cuenta, en primer lugar, los cálculos y las síntesis de resultados correspondientes al PIB del 2017 que en su versión preliminar se realizaron de acuerdo con la información básica disponible en ese período.



Para el caso de los impuestos, el cual fue uno de los rubros que presentó una mayor revisión por parte de la nueva administración, su cálculo y análisis original se basó completamente en la información proporcionada por la Dian, como fuente obvia de esa información. Ese año, la entidad reportó un incremento considerable del recaudo como consecuencia de la reforma tributaria que incluyó, además, un aumento del IVA y se gravaron algunos productos nuevos.



En segundo lugar, es importante resaltar que la versión preliminar del dato de crecimiento del 2017 se publicó con la nueva base de cuentas nacionales, la cual tuvo acompañamiento técnico permanente por parte de organismos internacionales como el FMI.



También se dijo que el Censo Agropecuario quedó mal hecho...



El CNA fue un hecho de un impacto económico y social relevante para el país, pues permitió conocer la realidad del campo colombiano después de 44 años de no tener información. Su cobertura fue por encima del 95% y llegó a la totalidad de los departamentos del país de la zona rural dispersa, incluyendo la población étnica que habita esas mismas zonas.



Adicionalmente, levantó información de más de 450 productos agrícolas, varios de los cuales no contaban con información. El CNA comenzó a estructurarse desde el 2011, fue revisado y discutido en su preparación por expertos nacionales y extranjeros de entidades como la FAO, Banco Mundial y BID.



Resulta un contrasentido afirmar que se sobreestimaron áreas y producción, cuando precisamente el Censo lo que hizo fue levantar por primera vez información que Colombia no tenía referenciada: productos como algunas hierbas aromáticas y medicinales, marañón, dátiles, copuazú y amaranto, entre muchos otros; producción y áreas cultivadas en zonas pertenecientes a poblaciones étnicas o la generada en Parques Nacionales.



Reitero, nunca antes el país conocía este tipo de información agropecuaria, ni siquiera en los censos de este sector realizados en los años 60 y 70.



¿Y qué decir del censo de población del 2018?



El Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) comenzó su preparación desde el 2014. Se desarrolló de acuerdo con los lineamientos, estándares y recomendaciones del Sistema Estadístico de las Naciones Unidas. Para su realización se efectuaron reuniones con más de 30 entidades de distinto orden, entre públicas y nacionales, y se contó con una amplia discusión con expertos del Bureau de Censos de los Estados Unidos, Francia, el director del INE de Polonia, un experto de Brasil y varios expertos nacionales.



Es un censo incluyente, pues además tuvo un proceso de consulta y concertación con las distintas poblaciones étnicas del país, y con preguntas para la población en condición de diversidad funcional. El CNPV contó con el sistema más avanzado y moderno para el seguimiento y el control de la operación censal, tal y como afirmaba la actual directora de Censos y Demografía del Dane, que dijo que “ha sido el censo con el mayor y mejor control operacional que ha tenido el país”. Ese control permitía saber, por ejemplo, el rendimiento diario por censista, y subir a la base de datos casi en línea cada formulario.



Este proceso tuvo un componente muy importante de innovación: el censo electrónico, avance sustancial en Colombia que no había sido utilizado por ningún país en América Latina y de amplio uso en otras latitudes del mundo. Eso facilita el diligenciamiento, abarata la operación y, sobre todo, evita las dificultades relacionadas con la contratación del personal requerido para la operación.



El mercado laboral en Colombia ha cambiado sustancialmente, toda vez que con mayor frecuencia es difícil contar con el total del personal requerido tanto en muchas zonas rurales como en las principales ciudades, lo cual incide en sobretiempos y reprocesos de capacitación.



En cuanto a la información compartida con la nueva Administración, el 6 de agosto de 2018, el CNPV tenía una cobertura de 89,9% de las edificaciones y predios, 11,1 millones de hogares y cerca de 35 millones de personas censadas. Los avances posteriores corresponden a las decisiones tomadas por la nueva administración.



Es recurrente en el mundo que los resultados de los censos de población muestren una cifra total inferior a las proyecciones poblacionales. Ese hecho no es indicio, ni mucho menos, de la calidad de un censo. Este proceso en su preparación incluye la definición del marco censal. Desde la elaboración de este, con información primaria y secundaria, se sabía que Colombia no llegaría a los 50 millones de habitantes. Adicionalmente, desde 2016 y 2017 se venía trabajando con institutos de estadística como el de Corea para fortalecer las metodologías de proyecciones demográficas. No hay que dudar ni temer a la nueva realidad poblacional de Colombia.



¿Se priorizó uno por encima del otro?



Los dos censos fueron prioridad, pues son estratégicos para la toma de decisiones económicas y sociales en el país. El CNA evidenció información de alto valor para el sector agropecuario, y el de población y vivienda, sin duda, arrojó datos y cifras que serán la base para los tomadores de decisiones.



¿Qué hay de la observación de que en cada caso la recolección de la información coincidió con años electorales?



Colombia es un país con una dinámica electoral muy frecuente, por ser una democracia intensamente participativa. La información estadística se debe levantar de forma permanente, debido a los cambios acelerados en la sociedad, que implican tomarle el pulso al país. Seríamos una nación paria, aislada de las transformaciones tecnológicas y de la realidad actual, si se dejara de medir su comportamiento en las variables sociales y económicas en época de elecciones.



Lo que no podríamos esperar los colombianos es que en el próximo trimestre dejemos de conocer las cifras de desempleo, inflación y crecimiento por ser el 2019 un año electoral.



Aun así, el censo de población se hizo más tarde de lo programado. ¿Es cierto?



Este no fue un tema de programación, sino de presupuesto. En el 2018 se contó con el presupuesto para su ejecución, tal y como efectivamente se hizo.



¿Es cierto que los datos de pobreza multidimensional 2017 no son estadísticamente válidos, pues la muestra rural dispersa es muy baja y no permite hacer inferencias? ¿Que no se pueden utilizar los datos nacionales y rurales?



En el 2017, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal del sector público en su conjunto, fue necesario reducir la muestra de la Encuesta de Calidad de Vida, con la cual se obtiene la información necesaria para calcular el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Pese a lo anterior, el diseño muestral garantizó la representatividad de los resultados del IPM para los dominios geográficos urbano, rural y total nacional. Por lo tanto, no hubo información representativa por regiones geográficas que agrupaban diferentes departamentos, como se hizo desde el 2010. Así las cosas, el diseño muestral contempló pasar de encuestar 22.893 a 13.184 hogares.



No puede afirmarse que ese hecho haya, ni mucho menos, pretendido reducir de manera artificial los resultados de la pobreza multidimensional, pues las ponderaciones entre urbano y rural se mantuvieron como siempre se había hecho, en 77% y 33%, respectivamente. De tal manera que la decisión de no reconocer los resultados rurales porque se encuestó a menos hogares en la zona rural dispersa y más en el centro poblado, con lo que se conforma el dominio rural en su conjunto, es forzada y deja a Colombia sin dato del IPM para 2017, sin ser necesario, y además es alarmante. Este es un antecedente preocupante para varias encuestas del Dane que generan información estratégica.



Es importante anotar que el Comité de Pobreza del año 2018 no objetó la medición del IPM para 2017 a partir de explicaciones y argumentos estadísticos apropiados e indicados. Aquí lo fundamental frente a estas discusiones es que prime la información netamente técnica y no permitir que este tipo de debates tomen otro rumbo: que se esté pasando del verdadero cálculo de cifras estadísticas, a otro tipo de información que genera especulaciones o vacíos en cifras estratégicas.



¿Pueden los colombianos confiar en los datos del Dane correspondientes al pasado Gobierno?



El Dane históricamente ha contado con personal técnico de altos estándares en su conocimiento, experiencia, profesionalismo y dedicación. El equipo que adelantó los dos censos estuvo conformado por personas altamente calificadas y trabajaron con mucha rigurosidad y disciplina.



Vale la pena recordar un dato de alta relevancia y es que para el proceso de acceso de Colombia a la Ocde se aprobó, por parte de este organismo internacional, el proceso estadístico colombiano en términos de cobertura, tipo de estadísticas, confiabilidad en los análisis y, sobre todo, se destacó el sistema de calidad que tiene diseñado el Dane.



En su momento, la Ocde señaló, en el informe oficial para el ingreso de Colombia al Comité de Estadística y Política Estadística, “que el Dane implementó prácticas que son innovadoras a nivel internacional, tales como la coordinación del Sistema Nacional de Estadística y la certificación de las estadísticas oficiales (sistema de calidad)”.



¿Qué propone para zanjar esta discusión?



Este tipo de información y sus alcances deben ceñirse estrictamente a los estándares internacionales, incluyendo los de la Ocde. La opinión pública debe recibir datos confiables que se han levantado y procesado de manera responsable y transparente. La credibilidad del Dane debe cuidarse siempre.



Los colombianos merecen confiar en la información de una institución tan seria como el Dane, con más de 60 años de existencia, donde sus datos sean debidamente utilizados, sin ningún interés, diferente al de soportar información sólida para la toma de decisiones.



LAS ESTADÍSTICAS QUE HAN SIDO REVISADAS



El primer ajuste que Juan Daniel Oviedo hizo a las cuentas de Perfetti fue en septiembre del año pasado, solo unos días después de haber sido nombrado. En ese momento, el funcionario aseguró que el producto interno bruto (PIB) departamental del 2017 tuvo varios errores. “Desafortunadamente, encontramos una situación crítica en relación con el PIB departamental 2017 y, en particular, con el cambio de base”, aseguró Oviedo.



La segunda situación se dio cuando se revisó a la baja el PIB nacional también del 2017, pues Perfetti dijo, en su momento, que había crecido 1,8%, pero Oviedo lo desmintió e indicó que en realidad creció 1,4%.



El tercer caso se dio a comienzos de esta semana, cuando el actual director señaló que los últimos censos agropecuario y de población quedaron mal hechos y que algunas cifras “están sobreestimadas”.



Ricardo Ávila

Director de Portafolio