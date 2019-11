‘La economía del país tiene mucha resiliencia’: BID

“Cuando se observa como está hoy América Latina, comparada con hace 60 años, es mucho lo que hemos avanzado”.



Con esta frase celebró Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) seis décadas de existencia del organismo, en una rueda de prensa ayer.



“Estamos celebrando los 60 años de fundado el BID, en los que han pasado muchas cosas en la región. Si vemos las estadísticas históricas de dónde estaba la región hace 60 años y dónde está hoy, es mucho lo que se ha avanzado en reducción de pobreza y en cada vez concientizar más a la ciudadanía en temas de inclusión y de desarrollo”, aseguró el directivo.



Y anotó que hoy, junto con el presidente, Iván Duque, y la ministra de Trabajo, Alicia Arango, presentarán en Bogotá la Iniciativa de Paridad de Género.



De otro lado, consultado sobre los avances del país en materia económica, Moreno comentó que “es importante ver las tendencias, pero sin duda la economía colombiana ha demostrado que tiene mucha resiliencia; este no va a ser un buen año de crecimiento para la región, toda vez que los grandes motores como son Brasil, Argentina, México, no van a crecer arriba del 1%, pero claramente Colombia está a la vanguardia en términos de crecimiento.



¿Esto es suficiente? Por supuesto que no, porque deberíamos poder crecer más, pero para que eso suceda, se requiere un conjunto de reformas que permitan hacerlo”.



Y agregó que “este es un país que despierta un enorme interés de la inversión extranjera, que se ha venido materializando en flujos importantes”.



Incluso, el presidente del BID señaló, sobre el nuevo trámite de la Ley de Financiamiento, que: “Colombia siempre ha tenido ese paradigma de que hemos durante años logrado unos consensos mínimos; nunca son fáciles estas discusiones y por supuesto no quiero entrar a ser una voz más de la discusión.



Pero sí digo que el tema es muy importante para la calificación de riesgo del país, porque cuando se tiene grado de inversión, esa tasa a la que sale Colombia a los mercados es el piso desde donde se financia el sector privado, y si se altera eso, sería muy grave para la economía”.



PROTESTAS EN LA REGIÓN



En cuanto a la situación por la que pasa la región, el presidente del BID señaló que “si se mira lo que han sido los primeros años desde que terminó al dictadura en Chile, lo que se tiene es una historia de éxito por donde se mire, pero no hay duda que lo que vemos hoy en día en América Latina, y en especial en Chile, es un proceso en el cual se redujo la pobreza y también hubo un enorme crecimiento de las clases medias, pero ha venido cayendo el crecimiento de la mano de los problemas tradicionales como la desigualdad, que es muy grave”.



Y concluyó diciendo que, no obstante, “hay muchas oportunidades, pues si bien es cierto que durante años medíamos la pobreza en ingresos per cápita, últimamente se ha mirado desde la óptica multidimensional, es decir, acceso a servicios, y a futuro hay oportunidades, que pasa por la calidad de la educación y de los servicios públicos”.



DESEMPLEO, A REVISARSE



Según Moreno, “el empleo como lo entendíamos está cambiando dramáti-

camente; si bien es cierto que nuestros padres tuvieron cuatro o cinco empleos, nosotros tendremos 10 o 12, y nuestros hijos 5 o 6 pero al tiempo, entonces hay que pensar totalmente el empleo en función de las aptitudes, y ese es un tema que requiere una discusión más profunda.



Además, siempre fuimos jóvenes pero ese bono demográfico va a empezar a caer, y eso tiene que revisarse”.