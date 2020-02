‘La meta es exportar US$25.800 millones en no minero energéticos’

El próximo 18 de febrero, el Gobierno Nacional lanzará un programa para promover las ventas externas del país, pues la diversificación de las mismas ha sido el foco de trabajo del Ministerio de Comercio.



La viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso, explicó de qué trata el plan Colombia Exporta Más, con el que están recorriendo las regiones para fomentar las ventas externas de productos no minero energéticos.



¿De qué se trata Colombia Exporta Más?



Es un plan integral con acciones de corto, mediano y largo plazo, cuyo objetivo es aumentar y diversificar las exportaciones no minero energéticas del país.



Este hace parte de la Política de Comercio Exterior ‘Colombia Exporta’, definida por el presidente Iván Duque para los cuatro años de gestión, que involucra a aprovechamiento de acuerdos comerciales y mercados estratégicos; facilitación del comercio; atracción de inversión extranjera de eficiencia y comercio legal y leal.



El plan nos ha llevado a una gira en 10 regiones del país, que representan más del 90% de las exportaciones no mineras totales, en donde nos reunimos con alcaldes, gobernadores, cámaras de comercio, gremios, empresarios y academia para que conozcan los programas e instrumentos que tenemos a su disposición en el sector para fortalecer las capacidades de las empresas en su internacionalización y diversificar más las exportacionesde este tipo.



¿Qué esperan lograr en las regiones?



Queremos que las regiones conozcan, promuevan y repliquen la oferta de programas y espacios, tanto grupales, como aquellos uno a uno o a la medida, a los que nuestros empresarios pueden acceder para abordar sus necesidades para internacionalizarse.



Hemos visitado 4 capitales de departamento, en las que han participado una Gobernadora y 3 alcaldes, 10 secretarios de alcaldías y gobernaciones y cerca de 100 representantes del sector privado, entre empresarios, gremios y academia.



¿Qué programas llevan?



Dentro de los programas tenemos unos de carácter grupal como los de cultura, motivación y formación exportadora que brinda ProColombia.



Como parte de los programas a la medida, para cada empresa están Fábricas de Productividad que lidera Colombia Productiva, y que busca que las pequeñas, medianas y grandes empresas de los sectores de manufacturas, agroindustria y servicios produzcan más, con mejor calidad y mayor valor agregado, y mejoren su capacidad para competir dentro y fuera del país.



Igualmente, tenemos Calidad para Exportar, a través del cual se cofinancian las certificaciones de calidad y se contratan los servicios de alistamiento que requiera la empresa.



Está también el de Bancóldex + Global, que ofrece servicios no financieros, líneas de redescuento y procesos de recaudo y financiación para comprador en el exterior, para fortalecer el proceso exportador de las empresas.



Adicionalmente, en febrero lanzaremos Fábricas de Internacionalización, un programa de intervención en empresas, específicamente para diversificar y aumentar exportaciones de bienes y servicios, fomentar la cultura exportadora. Con este instrumento se impactará a 400 empresas en el primer año.



Para el mediano plazo, el foco es el diálogo con empresarios exportadores, medianos y grandes, en las regiones del país.



Se trata de la visita a 100 empresas exportadoras de bienes y servicios con el objetivo de identificar con ellas las barreras que se presenten a la hora de vender y definir las acciones del Gobierno necesarias para gestionar esos obstáculos y así impulsar los intercambios en el mediano plazo.



Y para el largo plazo, este plan integral contempla la creación de una comisión de expertos, que liderarán el profesor Ricardo Hausman y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que aporte a la construcción e implementación de la política pública de internacionalización, así como a las estrategias que se deben construir y ajustar para responder a los desafíos de la globalización y de la cuarta revolución industrial.



De igual forma, para que hagan las recomendaciones que lleven al país a aprovechar sus ventajas comparativas, para lograr una inserción efectiva de la economía al mundo. Allí el plazo de estas guías está definido en seis meses.



¿Cuáles son las metas del programa en ventas no minero energéticas para este año?



La meta de la política de comercio exterior ‘Colombia Exporta’ y del Gobierno para este año, que va más allá de Colombia Exporta Más, es llegar a vender en bienes y servicios no minero energéticos US$25.800 millones.



Hasta septiembre del 2019 en esta clase de exportaciones (bienes más servicios) sumamos US$18.734 millones, un crecimiento del 0,7% frente a igual periodo del 2018. Se tiene hasta septiembre porque la exportación de servicios (que mide el Banco de la República) está hasta el tercer trimestre.



Y para el 2022 la meta es llegar a US$27.000 millones en bienes y servicios no mineros. Estas metas involucran también las estrategias de aprovechamiento de acuerdos comerciales y mercados estratégicos, facilitación del comercio y de atracción de inversión extranjera de eficiencia, que sin duda, ayudan a impulsar las exportaciones del país.