La nostalgia dispara exportaciones de productos típicos en diciembre

Productos tan emblemáticos como la harina para hacer arepas, los dulces, las chocolatinas, las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, el arequipe, las galletas, entre otros, entre otros, son más demandados en los últimos meses del año por los colombianos residentes en el exterior. Sin embargo, también están buscando espacio para crecer entre los locales.



La nostalgia de las fiestas decembrinas hace que los colombianos residentes en el exterior busquen en las góndolas internacionales aquellos productos típicos del país.



Tal es el caso de la harina para hacer arepas, los dulces, las chocolatinas, las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, el arequipe, las galletas, los bocadillos, entre otros, hacia destinos donde la comunidad colombiana es numerosa como Estados Unidos, España, Canadá, Reino Unido, Argentina, Francia o Australia.



En este sentido, Martha Lucía Arboleda, gerente de Innovación, Estrategia y Negocios Internacionales de Harinera del Valle, indicó que “Doñarepa, harina precocida de maíz, es el principal producto de exportación de Harinera del Valle.



La venta internacional se incrementa en octubre y noviembre para satisfacer la demanda del último mes del año, ya que es un producto que por su versatilidad es muy apetecida no solo por colombianos, sino también por venezolanos y centroamericanos quienes la utilizan para preparar recetas tradicionales como lo son tamales, empanadas, envueltos, entre otros. En esta época, también es un producto de añoranza para realizar las preparaciones típicas de sus países de origen”.



Arboleda complementó que “los principales países a los que se exporta Doñarepa son Costa Rica, Chile y Panamá, seguido por España, Estados Unidos y Ecuador”.



Asimismo, Productos Ramo, que llega a destinos como Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile, entre otros, afirmó que “para diciembre, desarrollamos un plan con el objetivo de tener presencia en diferentes superficies internacionales, y dentro de este, determinamos los principales productos con los cuales queremos conquistar el paladar de la comunidad internacional. Para esta época del año los productos que más exportamos son Ponqué Felicidades, Chocoramo y Brownie, pues son muy buenas opciones para acompañar las fiestas de fin de año”.



La compañía añadió que “nuestro plan inicial consistió en apuntarle al mercado nostálgico, acercando los productos Ramo a todos aquellos colombianos en el exterior. Sin embargo, estamos convencidos de tener una muy buena propuesta de valor para nuevos consumidores de diferentes culturas y nacionalidades, a los que llegaremos cada vez más con el ambicioso plan que tenemos para el 2020”.



Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, manifestó que “estos productos agroindustriales que representan lo mejor de Colombia han logrado dejar en alto el nombre del país en las góndolas internacionales, por su calidad y variedad. Ahora lo importante es animar a que los empresarios exporten más y que aprovechen las ventajas arancelarias, dado que la mayoría de destinos donde hay una numerosa comunidad colombiana, tienen un acuerdo comercial vigente con Colombia. Vemos grandes posibilidades para conquistar no solo a los colombianos residentes en el exterior, sino también a los locales de cada país”.



Un estudio de ProColombia indica que, a octubre de este año, los productos de confitería de Colombia han llegado a 103 destinos y se han identificado oportunidades potenciales de exportación hacia mercados como Alemania, Francia, Marruecos, Italia, Hong Kong, entre otros. Las ventas internacionales de confitería, entre enero y octubre de este año, llegaron a US$168,3 millones, según las cifras del Dane, con análisis de ProColombia.



Del lado del sector de panadería y molinería colombiano, el análisis de la entidad detalla que “es flexible y se ajusta las tendencias y exigencias del mercado internacional. Colombia posee una amplia oferta de productos que se ajustan a la tendencia internacional hacia el consumo de productos listos para consumir. Las compañías han desarrollado productos de panadería congelados y pre-cocidos, altamente demandados en mercados como el estadounidense. También existen productos como harinas pre-cocidas de maíz, trigo, plátano y yuca de excelente calidad y a precios muy competitivos en los mercados internacionales”.



Es así como las exportaciones panadería y molinería crecieron 18,6%, a octubre de 2019, al registrar US$149,5 millones, según las cifras del Dane, con análisis de ProColombia.



Finalmente, para el segmento de bebidas alcohólicas la industria nacional produce licores destilados, bebidas fermentadas y cervezas. Los rones y bebidas anisadas (aguardiente) son productos reconocidos por su alta calidad, que en la actualidad se exportan a diferentes mercados en el mundo.



Es así como ProColombia ha identificado oportunidades para las bebidas alcohólicas y no alcohólicas en más de 35 mercados, como Corea del Sur, México, Canadá, China, Suecia, Japón, entre otros. Las bebidas alcohólicas y no alcohólicas llegaron a US$32,5 millones, con un incremento de 17,9%, según las cifras del Dane, con análisis de ProColombia.