La regulación para los taxis de lujo continúa en veremos

Aunque ya parece ‘el pan de cada día’ la discusión sobre la falta de regulación de las aplicaciones de transporte, la actualización o modernización de las reglas de juego en sectores tradicionales como el de taxistas es otro tema que ha estado sobre la mesa en los últimos años, pero que a la fecha tampoco se ha logrado definir por parte del Gobierno.



Si bien el contexto de esta historia se remonta a 2016, a mediados de este año el Ministerio de Transporte publicó el borrador del decreto que busca reglamentar el servicio de los taxis en la modalidad básica y de lujo en el país, el cual fue puesto para comentarios y se esperaba que una vez finiquitado los detalles, este fuera oficializado.



Sin embargo, el proceso en mención se repitió el pasado 19 de septiembre y de acuerdo con la cartera de Transporte, “de dicha publicación resultó una amplia matriz de observaciones que se continúa trabajando con el equipo técnico del Ministerio y se encuentra en ajustes para continuar con el proceso legal que conlleva con la expedición del acto administrativo”.



A renglón seguido dijo que “este análisis se ha venido realizando en mesas de trabajo conjunto con los diferentes gremios de taxistas para poder escucharlos y tener sus observaciones con el cual se plantearán soluciones concertadas de acuerdo con las necesidades del sector”.



Ahora bien, aunque se le preguntó al Ministerio cuándo esperarían tener listo el documento, no fue especificada una fecha. No obstante, de acuerdo con empresarios y representantes del sector, este año ya no sería.



Lo anterior, porque se deben hacer cambios de fondo en las normativas que en realidad permitan modernizar el servicio prestado por los taxis en el país.



SOLICITUDES



De acuerdo con Ernesto Sandoval, representante de los taxistas ante Fenalco, más allá de la discusión de la legalidad con las plataformas, es necesario que el Gobierno trabaje en la actualización de las normas con el fin de que estas sean más asertivas y eficientes porque hay unas que no se modifican hace más de 20 años.



Un ejemplo de estas, según Sandoval, es la de la resolución 4350 de 1998 con el que se basa el modelo de las tarifas y a la fecha “es obsoleta (...), este modelo se ha venido basando en la distancia, eso hoy en día no existe, se debe tener en cuenta es el tiempo como lo hacen otras plataformas”.



Según el representante del sector, quien ha estado en la mesa de trabajo con el Gobierno, otro de los puntos en los que se debe trabajar es en permitir el servicio compartido como otras ‘apps’ lo manejan.



“Hoy en día llevar a dos personas a destinos diferentes es sancionado con cerca de $4,8 millones porque es cambio de modalidad. Se promociona el servicio compartido, y es válido, pero no puede ser que los únicos que no puedan usar esta modalidad sean los de los taxis. Esto es injusto e inconveniente para el sector”, agregó.



De acuerdo con la Secretaria Distrital de Movilidad, el pasado 8 de noviembre mediante un oficio le hicieron un requerimiento al Ministerio para que se expida dicho decreto, “en aras de avanzar con la implementación de la política pública direccionada a la modernización en la prestación del servicio público individual de pasajeros de taxi”. La entidad aseguró que a la fecha no ha obtenido respuesta por parte de la cartera de Transporte.



REACCIONES

Por su parte, José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional comentó que el hecho de que la normativa que permite modernizar la operación de los taxis no haya salido aún, “significa que se perdió la batalla con las plataformas y eso también refleja que los taxis tradicionales no han renovado su modelo de operación para ofrecerles un mejor servicio y más valor agregado a los usuarios”.



Para Andrés Gutiérrez, quien fundó Tappsi y es inversionista de una de las plataformas de transporte que operan en el país, “no ha habido regulaciones grandes para hacer más competitivos al sector de los taxis, ese es el problema de fondo. La razón por la que existen aplicaciones es que nunca se creó un marco para mejorar ese renglón y los usuarios se dieron cuenta de que habían otras alternativas mucho más atractivas”.



De acuerdo con los empresarios del sector, no se le debe dar más espera a la actualización de la normativa porque le está restando competitividad al sector.



Por último, Sandoval indicó que además de las normativas, “los empresarios debemos tener unas políticas de autocontrol y de autovigilancia y gestión donde el usuario vea que esas iniciativas son válidas y que al final tal como sucede en las plataformas, el usuario sea quién nos califique y no una entidad con normas antiguas”.



