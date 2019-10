La resolución que fija el incremento de las matrículas para 2020

Archivo particular

Los colegios también podrían hacer adiciones partiendo de si cuenta no no con acreditación o certificación de calidad, entre otros.

El Ministerio de Educación Nacional estableció, a través de la Resolución 10617 del 7 de octubre de 2019, los incrementos de las matrículas y pensiones de los colegios y establecimientos educativos privados de preescolar, básica y media del país que se aplicarán en el año escolar 2020.



La base de incremento se fijará conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) con corte a agosto de 2019, el cual se ubicó en 3.75 por ciento.



Según MinEducación, a partir de allí, cada establecimiento educativo podrá acceder a puntos porcentuales adicionales, de acuerdo a las siguientes variables como la clasificación de los establecimientos, según el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) del año 2018.

“Gracias a este modelo, se reconocerán aquellos colegios que han obtenido resultados positivos en materia de calidad educativa, los que promueven espacios de inclusión y en los que al menos el 80% de su personal docente se sujeta a la escala de remuneración que fija el Gobierno para los educadores al servicio del Estado”, explicó el Ministerio.



De igual manera, la Resolución establece que estos colegios no podrán incurrir en prácticas restrictivas al momento de solicitar materiales educativos, obligando la adquisición de útiles, textos o uniformes de marcas específicas o impidiendo la concurrencia de múltiples proveedores.



Por último, la entidad explica que "es obligación de cada Entidad Territorial Certificada en Educación expedir los actos administrativos pertinentes para la fijación de tarifas aplicables durante al año escolar 2020 a los colegios privados de preescolar, básica y media antes que estos inicien su proceso de matrícula".