‘La salida de Uber nos cierra una puerta de trabajo’: conductores

El anuncio de Uber de retirarse del país cayó como un baldado de agua fría para miles de conductores que ven en este modelo una alternativa de trabajo.



Si bien, la SIC ya había ordenado el bloqueo de la plataforma tecnológica, los socios conductores de esta aplicación confiaban en un diálogo entre la compañía y el Gobierno Nacional para buscar una regulación. Por esta razón, el anuncio de Uber los tomó por sorpresa.



(Uber anuncia su salida de Colombia).

Nelson Mejía, líder de un grupo de más de 4.500 conductores de la aplicación, manifestó que esta decisión “cierra una puerta. Cierra una alternativa de ingresos adicionales para miles de familias y cierra una plaza de trabajo”.



De acuerdo con Mejía, además de los conductores, otros sectores económicos también se verán gravemente afectados con esta determinación, entre ellos estaciones de servicio, talleres, montallantas y otros que bajarán su ritmo ante la salida de Uber.



Aunque es consciente de que todavía hay otras aplicaciones que siguen operando, Uber era la más representativa y teme que esto sea un precedente para que también salgan plataformas tecnológicas y que surja algo así como un efecto dominó.



(Taxistas esperan que otras Apps como Uber también se vayan del país).



“Preocupa mucho porque Uber se había convertido en una alternativa de trabajo e ingresos adicionales de personas mayores de 30 años a los que se les dificulta conseguir un trabajo, a mujeres cabezas de familia, estudiantes, o empleados que buscaban más ingresos porque el sueldo no alcanza. Esto nos afecta mucho”, dice.



Según Nelson Mejía, el retiro de Uber lanza un mal mensaje, “pues le estamos diciendo al mundo que el país no está preparado para los cambios tecnológicos”.



Finalmente, el representante de los socios conductores señaló que no ha visto el respaldo de las entidades gubernamentales para regular este modelo de trabajo, tan necesario en un país cuyo mayor dolor de cabeza es el desempleo.





PORTAFOLIO.CO