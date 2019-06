Las 10 leyes económicas que están a una semana de ‘caerse’

En menos de 10 días terminará una nueva legislatura en el Congreso y con ella quedarían archivados varios proyectos de ley de carácter económico, entre los cuales está la reforma de tierras y la eliminación del uso de asbesto en el país.



Los temas son variados e incluyen gran parte de los sectores económicos, incluyendo Hacienda, agricultura,minas y energía, construcción, trabajo y financiero, entre otros.

Por lo menos hay nueve proyectos que estarían ad portas de quedar archivados, y otros 13 que lograrían continuar su tránsito hacia la siguiente legislatura, que comienza el 20 de julio próximo.



LOS QUE MORIRÍAN



En el primer grupo se registran algunos que vienen de la legislatura 2017 - 2018 y otros radicados la actual, que están a un debate en el Congreso de ser aprobados, y pasar a sanción presidencial o a continuar en el Legislativo.



Entre estos se encuentra una iniciativa que busca reglamentar los estándares de calidad y habitabilidad en las vivienda de interés social y prioritario, pero que solo ha sido aprobado en primer debate, por lo cual se prevé que se ‘caiga’.



La depuración de más de 10.000 normas (entre decretos, leyes y resoluciones de hace varios años) hace parte también de este grupo, aunque su supervivencia solo depende de un último debate en la Cámara de Representantes.



Dicha corporación también tendrá la tarea de decidir si aprueba o no el veto al uso de asbesto en Colombia, que tiene apoyo de gran parte de las bancadas políticas, pero ha recibido un fuerte lobby para que no pase. Esto también ha sucedido con el articulado que les daría a los congresistas el manejo del 20% del presupuesto de inversión cada año, que, tras el rechazo del Gobierno, habría recibido su estocada final por parte del Congreso, ya que nunca más se volvió a poner en el orden del día.



En la cuerda floja están, además, la creación del fondo de estabilización de precios del café y la prohibición del desarrollo de yacimiento no convencionales –fracking–. Y según el presidente de la SAC, Jorge Bedoya, está a punto de hundirse un articulado que le daría vía libre al desarrollo integral del campo. “En la Comisión Quinta de Senado está para primer debate el proyecto que resuelve problemas de interpretación de elementos tan críticos como la extinción de dominio por inexplotación. Si esa ley no tiene primer debate antes del 20 de junio, se hunde y eso contribuiría a empeorar la seguridad jurídica sobre la propiedad rural”, aseguró.



Todos estos tienen hasta el jueves de la próxima semana para ponerse al día, so pena de ser archivados.



CONTINÚAN VIVOS



En contraste, otros más de 10 seguirán vivos, por lo menos por un año más. De este grupo hacen parte varias iniciativas que han levantado polémica, como la creación de una prima extralegal (de medio salario mínimo) que propuso el senador Álvaro Uribe para los trabajadores que devengan hasta $2,5 millones por mes.



Además, se encuentra la propuesta de los senadores David Barguil y Luis Fernando Velasco, que pretende hacer un borrón y cuenta nueva de las personas reportadas en las centrales de riesgo. Actualmente, este proyecto va para tercer debate, mientras que para segundo está pendiente otro que eliminaría el costo de algunos servicios financieros, tales como las cuotas de manejo que cobran las entidades financieras.



Si bien estos han sido rechazados por Asobancaria –por su inconveniencia e impacto negativo que tendrían para el sector– aún están vivos en el Legislativo y tienen buen ambiente para ser aprobados en lo que resta del 2019.



A partir del 20 de julio también se seguirá debatiendo la idea de regular el pago de facturas entre empresas, para que no sobrepasen los 60 días, así como los proyectos de ley que regularían el uso de datos móviles en celulares y otro que avalaría el retiro parcial de las cesantías, para inversiones diferentes a vivienda y educación.



Dos reformas a la Constitución (ver recuadro) también estarán en el orden del día del Senado y la Cámara, que, además, sí o sí tendrán que aprobar la ley del Presupuesto General de la Nación del 2020. Esta vendría con un recorte importante, pero solo se comenzará a discutir a partir del próximo 20 de julio.



REFORMAS PENDIENTES



Reforma al Sistema General de Regalías: fue radicado por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y la directora de Planeación, Gloria Alonso, y pretende que las regiones productoras de hidrocarburos reciban más recursos. Esto cambia el funcionamiento de las regalías, tras ocho años, pero aún debe surtir un debate, en la plenaria de Senado, para superar la primera vuelta necesaria.



Reforma al Sistema de Control Fiscal: este proyecto es el ‘caballito de batalla’ del contralor Felipe Córdoba. Ya fue aprobado en cuatro de los ocho debates necesarios y continuará su trámite a partir del 20 de julio. Su objetivo es crear un sistema nacional de control fiscal, redefinir las competencias de las contralorías y darles funciones de jurisdicción para determinar la responsabilidad fiscal en los casos que el ente de control investigue.