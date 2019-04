Las claves del éxito de las multinacionales chinas en el mundo

En 10 años las multinacionales chinas registraron una importante expansión y crecimiento internacional. Entre 2008 y 2018 la lista de las empresas que registraban en el ranking Global 500 de Fortune pasó de 25 a 112 empresas.



El desarrollo acelerado de las multinacionales obedece, entre otras cosas, a que estas han sabido aprovechar, con innovación, los vacíos en el mercado y a que han visto el potencial de los países emergentes.



De ese tema Portafolio.co habló con Lourdes Casanova, quien ha estudiado este fenómeno expansivo y ha consignado sus trabajos al respecto en libros como 'Global Latinas: multinacionales emergentes de América Latina'. Además, es miembro del Consejo de Agenda Global de América Latina y del grupo de trabajo de Competitividad del Foro Económico Mundial.



“La empresa china no ha tenido miedo de equivocarse y ha aprendido de sus errores”, dice.



¿Qué ventajas han aprovechado las multinacionales chinas para impulsar su crecimiento?



La empresa china ha aprovechado muy bien el vacío que se produjo después de la crisis financiera de 2008, que les permitió expandirse fuera de Asia. También vio oportunidades en empresas que se vendían baratas producto de ese remezón.



¿La historia de la manufactura barata ya pasó?



Los costos de trabajo están a nivel de los latinoamericanos, pero la ventaja que tienen es la cantidad, la escala que pueden proporcionar en cualquier manufactura: textil, zapatos, electrodomésticos, teléfonos, entre otros. Esa es la razón por la cual pueden vender a precios más bajos, no obstante, están cumpliendo con estándares de calidad.



¿Desde cuándo ven un potencial importante en los mercados latinoamericanos?



Desde hace unos 10 años están invirtiendo mucho y ahora más. China ha descubierto muy pronto el potencial de los países emergentes, pero no son ajenos al interés en el mercado europeo y americano, por su poder adquisitivo.



¿Cómo se están adaptando al impacto de la guerra comercial con EE. UU.?



Visitas como las del presidente Xi Jinping a Argentina, durante la cumbre del G20, muestra ese interés en la región para poder compensar lo que pueden perder en el mercado americano, aunque nada está dicho todavía.



En esta época de globalización y libre mercado, ¿Estados Unidos lleva la delantera?



Hubo un momento en el que Estados Unidos promovía el mercado abierto pensando en que los ganadores iban a ser ellos, que son los que tienen el poder de manejar mejor los picos de mercado, pero resulta que en esta economía tan abierta China también ha ganado mucho. Hoy el país asiático es el mayor socio comercial de 124 países, de casi 200 que hay.



China tiene una economía muy diversificada en cuanto a comercio con países. En inversión está en muchísimos mercados emergentes, prácticamente en todos.



¿Hasta dónde llegará la expansión de las multinacionales chinas?



En algún momento se tendrá que racionalizar esta expansión. Además, no debemos olvidar que el mercado doméstico chino es enorme, con lo cual eso definitivamente le da un colchón, pues tiene un mercado interno semejante al que pueden encontrar en Europa o Estados Unidos.



¿Cuál podría decirse que es una de la claves del éxito de las multinacionales chinas?



La empresa china no ha tenido miedo de equivocarse, ha aprendido de sus errores, ha mejorado e insistido. Siempre ha visto a medio y largo plazo, trabajando de la mano con el gobierno. Todo lo anterior se ha perdido mucho en la economía Latinoamericana.