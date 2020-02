Las empresas latinas que triunfan en Estados Unidos

Un estudiante disléxico que terminó al final de su clase de secundaria, Ryan Bethencourt, recuerda que su padre refugiado cubano lo instó a unirse al negocio familiar de plomería. No escucho, y hoy es cofundador y director ejecutivo de Wild Earth.



(Lea: Kuida empieza las ventas en el mercado de Estados Unidos)



El emprendimiento vegano de alimentos para mascotas ganó el respaldo del multimillonario Mark Cuban en el reality show "Shark Tank" y ha recaudado US$16 millones en inversiones totales, incluso del inversionista de Silicon Valley Peter Thiel.

"No tienes que ser médico o fontanero", dijo Bethencourt. "Puedes construir el próximo Facebook, Genentech o Beyond Meat y cambiar el mundo". La compañía de Bethencourt es una de las 4,4 millones de empresas de propiedad de latinos que contribuyen más de US$700.000 millones al año a la economía estadounidense.



Pero el éxito de Bethencourt para obtener acceso al capital es una excepción, lo que señala una brecha de oportunidad significativa para EE.UU., según la Iniciativa de Emprendedores Latinos de la Escuela de Postgrados de Negocios de Stanford.



En su quinto informe anual sobre el estado del espíritu empresarial latino, publicado el viernes, los investigadores observan las continuas disparidades con las empresas que no son de propiedad de latinos.



Proyectan brechas que afectan la economía de Estados Unidos por un total de US$410.000 millones en ingresos anuales y 1 millón de empleos. Desde el comienzo de la crisis financiera mundial en 2009, el crecimiento en el número de propietarios de negocios latinos ha superado rápidamente el promedio nacional, con un aumento de 34%, en comparación con 1% para todos los propietarios de negocios estadounidenses, muestra el informe.



Las empresas de propiedad latina también están creciendo en tamaño. En 2012, aproximadamente 64.000 empresas generaron ingresos de US$1 millón o más, y la Iniciativa de emprendimiento latino de Stanford estima que el número ha crecido hasta 150.000. Pero el acceso a fondos externos no ha seguido el ritmo.



Los bancos desconfían de los riesgos de los préstamos a compañías mas pequeñas, y muchos latinos carecen de las conexiones necesarias para acceder a los inversores. Esa es la experiencia de Martha Montoya, fundadora de la plataforma tecnologica AgTools, que brinda a los agricultores información de distribución y precios en tiempo real.



Tuvo que obtener el dinero a través de inversionistas ángeles latinos y ganar premios en efectivo en concursos empresariales.



"Tengo clientes globales y medio millón de dólares en ventas brutas, y no pude obtener financiación, ni siquiera una línea de crédito sobre mi casa", asegura Montoya.



En general, es menos probable que las empresas propiedad de latinos obtengan préstamos de bancos o capital de riesgo. Cuando todo lo demás falla, es más probable que financien a sus compañías a través de deudas de tarjetas de crédito o "factoring", la práctica de vender con descuento.



Pero estas prácticas conllevan un riesgo personal que puede socavar la capacidad de estas florecientes empresas de prosperar o sobrevivir. Bethencourt asegura que los inversionistas que buscan nuevos lugares para poner su efectivo deberían ser más conscientes del impacto económico de los cambios demográficos en el país.



Se proyecta que los hispanos representaran 29% de la población estadounidense para 2060, en comparación con aproximadamente 17% en la actualidad. "Estados Unidos se está perdiendo un gran motor de crecimiento", asegura.



"Si queremos seguir liderando económicamente como lo hemos hecho, necesitamos activar el talento bruto de las personas, como los latinos".