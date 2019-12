Las exportaciones de América Latina caerían 2,4% en 2019

Tras dos años de expansión, las exportaciones de la región han entrado en una etapa de contracción, así lo reveló el Banco Interamericano de Desarollo (BID), en su reciente informe de estimaciones comerciales para América Latina y el Caribe.



El BID estima que las ventas externas totales de la región caerían 2,4% en 2019, tras crecer 8,7% en 2018 y 12,2% en 2017.



(¿Por qué Bogotá es el principal exportador musical en América Latina?)

Esta tendencia de retracción de los envíos se dio en todo el comercio mundial y en los tres primeros trimestres de 2019 acumuló una caída de 3,1% interanual.



“El principal determinante fue la evolución de los precios, que revirtieron la recuperación que habían registrado en los años previos. No obstante, también se observó un debilitamiento en los volúmenes exportados, que se estima tuvieron un crecimiento prácticamente nulo en 2019”, dice el documento.



Las importaciones de la región también tuvieron una caída estimada de 3,1% en 2019, evidenciando la retracción de la actividad en mención.



Para el próximo año, el panorama no parece cambiar, pues el pronóstico no vislumbra un ajuste en el corto plazo.



Además, la coyuntura global es de desaceleración de la demanda externa, volatilidad de los mercados de los productos básicos e incertidumbre por las tensiones comerciales.



El panorama regional resulta de las ventas externas de Suramérica y del Caribe, pero en contra peso, hubo un débil crecimiento de los envíos de México y Centroamérica.



(La dependencia de Suramérica a las materias primas es total).



En el sur del continente, las exportaciones se retrajeron 7,2% en 2019, tras haber crecido 8,2% en 2018.



La afectación más grande en el comercio de la subregión se dio por la dinámica de los precios de los productos básicos junto con una disminución de los volúmenes exportados.



Las ventas externas a todos los destinos presentaron caídas, pero las más acentuadas se registraron en Estados Unidos con –15,1% y en el caso de los mercados intrarregionales fue de –13,4%.



“La desaceleración de las exportaciones de Mesoamérica de 9,3% en 2018 a 3,1% en 2019 reflejó principalmente el menor ritmo de crecimiento de México (de 10,1% a 3,3%, respectivamente). Mientras que las ventas externas de Centroamérica se expandieron 1,5% deteriorándose, pues en 2018 fueron de 3,3%”, señala el BID.



En el caso del Caribe las exportaciones se contrajeron -10,9% en 2019 tras expandirse 9,9% en 2018.



LOS PRODUCTOS



El precio del petróleo, que impulsó la recuperación de las exportaciones de la región entre 2017 y 2018, revirtió su tendencia. El promedio enero-octubre de 2019 fue 12,9% inferior al del mismo periodo en 2018 y durante el año fue volátil, respondiendo a los recortes en la producción.



(Pymes en América Latina deben fortalecer sus exportaciones).



En el caso de los minerales, el hierro fue el único de los principales productos básicos de exportación cuyo precio aumentó en 2019. Entre enero y octubre el precio promedio fue 39,4% más que el del mismo periodo del año previo.



PANORAMA DE COLOMBIA



Según el BID, en 2019, las exportaciones de Colombia se redujeron 4,7% tras registrar una fuerte expansión en 2018 (10,2%).



El crecimiento de los volúmenes exportados fue de 2%, lo cual no fue suficiente para compensar la caída en los precios.



El país tuvo una contracción de las ventas a Canadá (–54,7%), Asia (excepto China) (–26,9%) y Panamá (–8,4%) y de otro lado presentó un incremento de las ventas a China y Estados Unidos de 17,9% y 5,0%, respectivamente.



Los productos que siguen teniendo una mayor incidencia en la retracción de las ventas externas totales fueron los combustibles y los de las industrias extractivas, especialmente hulla, coque y briquetas.



En cuanto al volumen de exportaciones de América Latina, el desempeño de Colombia no creció lo suficiente y la región se vio contrarrestada por Venezuela, Paraguay, Chile, Brasil y Perú.



En el deterioro del desempeño exportador Colombia estuvo entre -0,5 y 0 %, lo cuál es en medio de todo positivo, pues los países vecinos como Venezuela, Perú y Brasil se ubicaron en el rango menor de -5%.



De hecho, solo Panamá, Ecuador, Argentina y Uruguay estuvieron entre 0 y 5% de su desempeño.



“De cara al futuro, el indicador líder no permite vislumbrar todavía un cambio de tendencia. Las perspectivas para el comercio de la región dependen de un balance de riesgos externos e internos moderadamente sesgado a la baja”, comenta el organismos multilateral en su informe.



Además, la incertidumbre podría disiparse por las señales políticas sobre los conflictos comerciales, lo que daría como resultado una reactivación sostenida de las inversiones y del comercio mundial.



LOS PRECIOS AGRÍCOLAS



La cotización del azúcar se mantuvo estable en 2019.



La tendencia a la baja que tenía el BID, se detuvo.



Sobre el precio promedio de soja entre enero-octubre se ubicó un 5,8% por debajo del nivel correspondiente al mismo periodo de 2018, pero, a pesar de algunas mejorías puntuales, el precio de la soja no recuperó los máximos previos.



Otro de los productos agrícolas de exportación que reportó una caída en su cotización fue el café con 17,1% interanual entre enero y octubre de 2019.



De acuerdo con el BID, esto responde principalmente al aumento de la producción mundial, impulsada en gran parte por Brasil.