Las exportaciones hacia Holanda crecieron 83%

La primera parte del año, con una balanza comercial disparada, no ha sido precisamente la mejor para el comercio exterior del país. No obstante, el mercado de Holanda, principal destino de las exportaciones colombianas hacia Europa, muestra una tendencia contraria, y en el primer semestre los despachos nacionales hacia ese mercado crecieron 83%, en comparación con los primeros seis meses del 2018.



(Lea: Aguacate hass colombiano llegará a otro mercado)



De enero a junio del año pasado las ventas externas a dicho país sumaron US$665 millones, mientras que para igual periodo de este año el valor fue de US$1.220 millones, según el registro de la Cámara de Comercio Colombo - Holandesa, Holland House.



(Lea: Portugal, con más empresas ‘tipo exportación’)

Plantas y derivados, agroquímicos, flores, café y banano fueron algunos de los productos que crecieron exponencialmente para contribuir al mencionado aumento en los despachos.



(Lea: Venta de combustibles impulsaron las exportaciones en mayo)



“Hoy en día hay mucha más diversificación en las exportaciones de Colombia a Holanda”, destaca Jan Willem, director de Holland House. Junto a los mencionados bienes, Willem destaca el crecimiento en la participación de manufacturas en el comercio bilateral. Agrega que hay incrementos importantes en las ventas de aguacate, uchuva, granadilla y mango, entre otros productos, que van rumbo a Holanda. Además, para la cámara binacional “llama la atención el crecimiento de exportación de desperdicios y desechos de metales (aluminio y cobre) al igual que el ferroniquel”.



Sobre el tema de la inversión de ese país en Colombia, el directivo dice que “aunque en la primera parte del año no ha sido muy significativa”, si se detalla el período de 2003 a 2018, “ha sido una cifra importante”.



“Holanda está entre los diez principales inversionistas extranjeros en el país”, comenta. Y sobre el tipo de inversión que ha llegado desde allí en los últimos cinco años, asegura que ha sido principalmente a sectores como la agricultura, la infraestructura, la salud y la economía naranja.



Como ejemplo de que Holanda es una muestra de la diversificación de la canasta exportadora, Willem resalta el hecho de que el capital externo ha arribado a sectores que Colombia quiere destacar, y que “casi no hubo en el sector minero-energético que tradicionalmente ha sido el que más ha recibido inversión”.



TEMAS PENDIENTES

Sobre los retos en el comercio bilateral, asegura que los retos están en que Colombia se convierta en “un centro de operaciones para la región”.



Muchas de las empresas holandesas que han invertido en el país, dice, no solo comercializan para el mercado interno, sino también para otras zonas en el exterior. Por esta razón, explica que es importante trabajar en infraestructura, dado que es “un elemento muy importante de competitividad”.