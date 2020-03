Las grandes herramientas, apoyo en medio de la crisis

Con la estadía en casa de la mayor cantidad de personas como medida para mermar la rápida propagación del coronavirus, la tecnología se ha convertido en el principal aliado del mundo y de los hogares.



(Especial: #SíSePuede).

Las herramientas y aplicaciones que permiten el teletrabajo están siendo probadas en diversas industrias, por ejemplo, Teams de Microsoft alcanzó 44 millones de usuarios.



La ‘app’, ya no está siendo usada sólo para el trabajo remoto, servicio que permite videoconferencias, salas de chat y grupos para compartir archivos e ideas, sino que modificó su interfaz y ahora cuenta con supresión de ruido en tiempo real que minimizará el sonido de fondo que sirve de distractor y agregó la función alzar la mano, que le permite a cualquier persona en la reunión enviar una señal visual para indicar que quiere participar en la conversación. Además, el soporte sin conexión y de bajo ancho de banda permite leer mensajes de chat y escribir respuestas incluso sin conexión a internet, para así facilitar el avance en tareas sin importar dónde se esté.



(La economía colaborativa, un matiz positivo de la pandemia).



“En los últimos tres años, miles de organizaciones, grandes y pequeñas, incluidas 93 de las Fortune 100, han descubierto cómo las ‘apps’ pueden ser su centro para el trabajo en equipo pues les ayuda a mantenerse conectados y comprometidos”, dijo Jared Spataro, vicepresidente corporativo de Microsoft 365.



Las herramientas son importantes pero también un buen computador y una buena conexión a la red.



Según explicó Eset Latinoamérica, compañía de detección proactiva de amenazas informáticas, hay requisitos necesarios para enfrentar la ciberseguridad.



“Los dispositivos deben protegerse contra pérdidas y robos con opciones como el cifrado de disco completo, que garantiza que, incluso al estar en las manos equivocadas, no se puede acceder a los datos de la compañía”, explicó Camilo Gutiérrez, jefe del Laboratorio de Investigación de Eset Latinoamérica.



La idea es que las personas también tengan contraseña seguras para iniciar sesión, establecer la suspensión del equipo según el tiempo de inactividad y no dejar notas con claves pegadas al equipo, como punto básico.



Además de estas recomendaciones, los requerimientos de los equipos como el ancho de banda son vitales debido al mayor uso del comercio electrónico, domicilios en línea y plataformas para ver series y televisión que se ha visto en los días de alistamiento.



RED PARA TODOS



La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), estableció como servicios esenciales la telefonía e internet, por lo cual dijo que se le debe garantizar a las personas su acceso y la prestación continua de estos.



“Los operadores de los servicios de telefonía, internet y televisión por suscripción no podrán generar cobro alguno asociado a intereses por mora por el no pago del servicio. La Comisión aclaró que en todo caso esta facilidad temporal no implica la condonación de las sumas que se adeuden”, expuso.



Los operadores móviles que presten servicios en modalidad pospago, también deberán otorgar a sus usuarios un plazo de 30 días adicionales para el pago de sus facturas, garantizando una capacidad mínima de 0,5 gigabytes.



“Si transcurrido este período, el usuario no realiza el pago de su obligación, contará con la posibilidad de enviar 200 mensajes de texto (SMS) gratis y de navegar gratuitamente en 20 direcciones de internet relacionadas con servicios de salud, atención de emergencias, gobierno y educación”, estableció la entidad.



Además, el Ministerio de las TIC hizo un llamado para el buen uso del recurso del internet, pues sin comunicaciones todas estas tecnologías no sirven.



“Este es un momento en el que todos los colombianos tenemos que pensar sobre qué es un uso responsable de un recurso que es limitado como es el acceso a internet. (...). Hago un llamado a todos a que pensemos dos veces en cómo estamos usando la conectividad”, sugirió la ministra TIC, Sylvia Constaín.



Al usar la red de forma racional y responsable se podrá asegurar la calidad del servicio de forma sostenible en el tiempo, así como garantizar la conectividad incluso ante un escenario de alto tráfico.



Entre los consejos dados está el poner horarios para no distraerse mientras trabaja y usar servicios de streaming o videojuegos en las horas de menos tráfico.



También, descargar archivos en la noche o en la madrugada, enviar documentos en formato comprimido para no saturar la red o usar el teléfono fijo y no congestionar la red móvil.



PRODUCTIVIDAD



De acuerdo con el estudio ‘Productividad en tiempos de incertidumbre: hacia un entorno de trabajo digital flexible’, de Accenture, las compañías tienen seis dimensiones clave para lograr una transición hacia un entorno de trabajo digital flexible.



La primera es la cultura y sensibilización, que se trata de proveer optimizaciones tecnológicas para permitir un trabajo remoto efectivo y activar un plan de comunicaciones que entregue guías sobre las políticas.



“Para muchas compañías el trabajo remoto es un cambio de paradigma que puede tomar tiempo, por eso se deben entregar herramientas y el coaching para crear el entorno adecuado para testear y aprender, así como adaptarse rápidamente a las nuevas formas de trabajar”, apunta el documento.



La segunda es la colaboración elástica, para rápidamente desplegar herramientas de ayuda a través de la organización para construir puentes con los consumidores, socios y proveedores.



La tercera dimensión es tener un entorno de trabajo virtual para acelerar y responder la demanda creciente. La cuarta es el networking fluido con capacidad de la Red Privada Virtual (VPN), conexión doméstica o con los socios.



La quinta es la continuidad distribuida y la sexta es la seguridad adaptada para tener una red confiable.



CUIDANDO LA SALUD



Cabe decir que las herramientas digitales ofrecen la posibilidad de hacerle seguimiento a sus actividades físicas mientras se encuentra trabajando desde casa.



Además de ello, un informe del IBM Institute for Business Value, señala que la tecnología y los datos también pueden mejorar el acceso a los recursos de salud mental.



“La tecnología brinda atención en tiempo real las 24 horas, los 7 días de la semana. Las empresas pueden establecer programas para el bienestar de la fuerza laboral y los problemas de salud mental se pueden mitigar en los equipos”, dice el documento citado.