Las proyecciones económicas de Corficolombiana para el 2020

El equipo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana presentó sus proyecciones económicas para 2020, en el marco de la décima novena versión del foro de fin de año “Contra la corriente ¿hasta cuándo?”, en donde destacaron que mientras buena parte de las economías emergentes exhiben un menor crecimiento, Colombia ha avanzado en su proceso de recuperación con tasas de crecimiento en ascenso.



Según sus estimaciones, se espera que la economía crezca 3,1% en 2020, manteniendo la actual tendencia positiva, aunque con una leve moderación de la demanda interna.



De acuerdo con este informe, la devolución del IVA a las familias pertenecientes a los dos deciles de ingresos más bajos, y los tres días sin IVA, propuestos recientemente por el Gobierno, deben tener un efecto positivo, pero moderado sobre el gasto agregado.



La tasa de crecimiento anual del consumo privado debe descender a 3,9% en 2020 del 4,4% esperado para el cierre de este año.



Por su parte, los expertos esperan que la inflación se acerque gradualmente a la meta de 3,0% en 2020, permaneciendo dentro del rango objetivo por tercer año consecutivo y estiman que la tasa de intervención se mantendrá en 4,25% durante todo el año, completando un ciclo de 33 meses de estabilidad.



La presidente de Corficolombiana, María Lorena Gutiérrez, afirmó durante este evento que "el país va por una senda de crecimiento que es envidiada por muchos. No podemos darnos el lujo de dejar que el pesimismo se apodere de nuestro país".



"Quisiera reiterar un mensaje que he dado durante los últimos años y es que no podemos permitir que con la economía y el sector privado se haga política o se le juegue al caos", agregó.



El evento contó con la participación de José Ignacio López, Director Ejecutivo de Investigaciones Económicas de la Corporación y un grupo de reconocidos analistas, que incluyó a Gabriel Tenorio, Vicepresidente de Estrategia del Bank of America - Merrill Lynch; Roberto Steiner, Codirector del Banco de la República; Marc Hofstetter, Profesor Titular de la Facultad de economía de la Universidad de los Andes; Daniel Velandia, Director de Investigaciones Económicas de Credicorp Capital y Julio Cesar Romero, Economista Jefe del equipo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.