Las razones de los buenos resultados de Ecopetrol, según su presidente

La petrolera colombiana Ecopetrol obtuvo una ganancia neta de $3,01 billones en el tercer trimestre del presente año, lo que representa un repunte del 8,5% frente al mismo lapso del año pasado, más si se tiene en cuenta que el precio del barril está US$14 menos frente al mismo período del 2018.



En diálogo con Portafolio, Felipe Bayón, presidente de la compañía, habló de otros resultados, como el del consolidado del año que va en $9,24 billones, el más alto de los últimos seis años.



(Ecopetrol reveló sus resultados financieros del tercer trimestre).



Así mismo, enumeró otros resultados para el período enero - septiembre, como el del Ebitda por $23,9 billones de pesos, equivalente a un margen Ebitda del 46%.



“Al cierre de este trimestre logramos mantener una sólida posición de caja de $16 billones, incluso después de completar el pago de la tercera cuota de dividendos a la Nación sobre las utilidades del 2018 por $2.7 billones”, dijo.



¿Por qué las utilidades cayeron con respecto al segundo trimestre?



Desde el punto de vista operativo cada uno de los segmentos del negocio como producción, refinación y transporte arrojaron buenos resultados. Así mismo, se fortaleció el posicionamiento de nuestros crudos en los mercados. El diferencial de la canasta refleja este comportamiento ya que mientras fue de -US$5, en el mismo período del año pasado fue de US$8,4. Hubo otro impacto, y fue el de la tasa representativa del mercado. Además otras variables permitieron que el trimestre (julio-septiembre) fuera positivo en utilidad con $3,01 billones. Y con un acumulado del año de $9,24 millones.



¿La caída en el precio del barril no les permitió tener un mejor resultado?



Es una tema a resaltar, ya que la cotización de la referencia Brent, que registró en el tercer trimestre del 2018 un valor de US$76 por barril, para el mismo período del presente año fue de US$62 por barril, es decir, que bajó US$14. Y a pesar de esta caída muy grande, obtuvimos buenos resultados.



¿Se puede decir que en promedio la utilidad fue de $3 billones por trimestre?



Sí. Pero se presentaron trimestres en los que registramos utilidades más altas. La utilidad en el primer trimestre del presente año fueron $2,7 billones y en el segundo trimestre fue $3,5 billones. Se ha presentado una variación. Y lo que se debe resaltar es que en lo corrido del año, y a la fecha la utilidad va en $9,24 millones.



En materia de ahorros, ¿cuál es el resultado para el tercer trimestre?



En poco más de 4 años, Ecopetrol ha logrado ahorros por cerca de $11,5 billones. Esto es el resultado del Programa de Transformación que sigue su curso. Para el acumulado del año, este ahorro va en $1,74 billones. Para el período julio - septiembre, esta variable representó $800.000 millones. Y a pesar de la caída en la cotización del barril, la empresa sigue siendo rigurosa con el programa de ahorro.



¿Cuál es el balance en la estrategia comercial de la compañía en el tercer trimestre?



Se fortaleció el relacionamiento directo con los compradores del crudo en Asia. La participación de esta variable en el tercer trimestre fue de casi el 58% en términos de exportación. Los crudos colombianos son predecibles, tienen buena calidad, y son atractivos en el mercado internacional. La presencia física de Ecopetrol en el mercado de Asia ha sido mucho mas grande. Hacemos el esfuerzo de estar en contacto con los clientes.



Con la aprobación por parte del gobierno de EE. UU. para que Ecopetrol desarrolle los no convencionales en ese país, ¿cuál es el paso a seguir?



Calculamos iniciar producción este año. Y el próximo año se estima un incremento de la actividad en este escenario. Las reservas por esta operación se proyectan en 160 millones de barriles de petróleo equivalente, las cuales van directamente a la empresa. Hay que recordar que para reemplazar el 100% de las reservas se requieren alrededor de 240 millones de barriles. Adicional a lo que se vaya a desarrollar de manera orgánica, se tendrá el crudo de los no convencionales en este país.



¿A nivel financiero, qué le representa a Ecopetrol la entrada de estas reservas?



Además de la adición en producción y reservas, le permitirá tener a Ecopetrol sumar valor desde el punto de vista de ingresos, de Ebitda, de aquí al futuro. Y esto sin duda impactará favorablemente la utilidad de la compañía.



En el período julio - septiembre, aumentó la carga de crudo en las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena.



En lo corrido del año hemos aumentado la carga de 380.000 barriles por día (bpd) a 389.000 bpd en ambas refinerías. En promedio, para el tercer trimestre en Barrancabermeja se pasó de 223.000 bpd a 228.000 bpd y en Cartagena de 158.000 bpd a 161.000 bpd. Esto demuestra el desempeño óptimo en ambos complejos. También ha tenido éxito la estrategia comercial para conseguirle disponibilidad de crudos a la refinería.



¿El segmento de transporte sigue dándole buenos resultados a Ecopetrol?



El transporte de crudos, en el balance de la operación subió de 829.000 a 881.000 barriles. Y la utilidad para el tercer trimestre fue de $1,5 billones, frente al mismo período del año pasado que fue de $764.000 millones. Y en lo corrido del año se pasó de $2,5 billones a $3,6 billones en utilidades. El resultado no solo fue bueno desde el punto de vista del volumen, sino también financiero.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio