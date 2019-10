Las reglas para la subasta del espectro dividen a operadores

El ministerio de las TIC, hizo la presentación de los requisitos que deberán cumplir los interesados en el proceso de asignación del espectro en las bandas de 700, 1.900 y 2.500 (MHz) programada para el 12 de diciembre de este año.



El viceministro de Conectividad y Digitalización, Iván Mantilla, inició la jornada haciendo un recuento del proceso y enfatizó en que las respuestas recibidas al borrador de la subasta tuvo un 74% de observaciones que fueron acogidas o aclaradas y 26% no lo fueron.



En el proceso figuraron cuatro solicitudes por parte de Telefónica, dos de parte de Tigo y una de Claro, ETB y Avantel y es precisamente en los operadores donde hay más incertidumbre sobre el proceso, hay silencios e inconformismo por no conocer el precio de salida.



“Adicional a los comentarios reunidos, se adoptó un concepto de abogacía de competencia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio que fue radicado por el Ministerio el 27 de septiembre de este año y tuvo respuesta el 4 de octubre, en donde la entidad vio que este es un mecanismo viable y que no le encuentra incidencia negativa a la libre competencia en el país y que hace 10 recomendaciones para aclarar, incluir y eliminar el tratamiento diferencia en el pago de los años de los operadores, para que fuera hasta el año 17 y que el ministerio acogió en su totalidad”, explicó.



Sobre el panorama actual Mantilla señalo que se mantienen los topes de espectro para “evitar el acaparamiento de una o dos empresas y también el cambio en los permisos temporales establece que van hasta el momento en que la administración haga el proceso de selección objetiva de esos”.



Sobre las áreas que están priorizadas como parte de los incentivos de contraprestación y lograr la conexión del país, con un ajuste de casi el 88% al valor anual actual, el Viceministro explicó que hay 12 departamentos priorizados en la lista: Chocó, La Guajira, Guainía, Vaupés, Vichada, Cauca, Guaviare, Caquetá, Sucre, Córdoba, Putumayo y Amazonas.



“El ministerio subastará el 100% del espectro disponible, 90 MHz en la banda de 700, 80MHz en las 2.500 y 5 MHz en 1.900, pero con el precio de reserva oculto como único mecanismo para fomentar la puja en la subasta”, agregó.



De igual formal el MinTIC realizará a finales de noviembre sesiones de entrenamiento en el uso de la plataforma para que se lleve a cabo el ejercicio de la subasta, con el objetivo de que los operadores se familiaricen con la herramienta.



INCERTIDUMBRE



De acuerdo con Telefónica en la participación de la audiencia, si bien reconocen las modificaciones hechas, “con las condiciones como están vemos que se puede impedir la participación de Telefónica en el proceso, cuestión que nos preocupa porque se estaría generando una discriminación pero que además puede resultar en una concentración de espectro por el agente que tiene posición de dominio en el mercado, todo esto por no revelar el valor de reserva ni el índice base de la misma”.



Mantilla agregó que desde el punto de vista empresarial conocer el precio de reserva entrega mayor confianza, pero “las empresas interesadas ya han participado en estos procesos y saben como funciona, pero además no tendremos un precio que no se pueda pagar en ninguno de los casos”.



A su turno, Tigo expresó que aún considera prematuro emitir un concepto formal sobre la participación en la subasta.



“Compartimos las preocupaciones sobre la calidad del servicio que se va a exigir en las localidades en las que se debe desplegar el servicio, por parte de los operadores y en el caso de los reemplazos de los territorios, estos deben tener las mismas características equiparables para prestar un servicio, pues de lo contrario podría también afectar la oferta económica en unos lugares más que en otros”, apuntó.



Finalmente, Claro enfatizó en que actualmente el país cuenta con menos del 30% del espectro recomendado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y esta nueva asignación impulsará la inversión en infraestructura al servicio de los ciudadanos.



“El objetivo de esta subasta es la maximización del bienestar social, el Gobierno debe recordar que los precios base de la subasta deben estar alienados a esta finalidad, para que los recursos de los operadores puedan destinarse a realizar las inversiones para conectar a más colombianos, pero nos preocupa la exigencia en la cobertura que se debe tener en las áreas pues con la tecnología que se tiene requerirá hacer un mayor despliegue de infraestructura lo que hará mayor la inversión”, indicó.